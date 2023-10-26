Закон о бессрочной выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам приняли в Мособлдуме

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в этом году депутатский корпус внимательно следил за тем, как в регионе реализуется новый законопроект.

«По просьбе детей мы дважды в этом году продлевали срок выдачи сертификатов, сейчас понимаем, что такая мера поддержки востребована и безопасна для ребят, и поэтому делаем ее бессрочной», - отметил Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что федеральным законом закреплены нормы выдачи сертификатов молодым людям с момента наступления их 23-летия. При этом Московская область является первым регионом, где эту планку понизили до 18 лет.

В 2023 году жильем обеспечили свыше 750 детей-сирот, из них порядка 300 выбрали сертификат. Планируется, что в следующем году сертификаты получат 395 молодых людей. На эти цели из бюджета будет выделено 1,7 миллиарда рублей.

Отметим, что жилищные сертификаты могут получить дети-сироты, которые имеют место жительства в Московской области, а также достигли 18-летнего возраста. Кроме того, они не должны состоять на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма или наркомании, а также иметь задолженности по налогам и сборам.

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