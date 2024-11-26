Закон Мособлдумы о штрафах за нарушения правил о питомцах приняли в России

В КоАП России прописана ответственность за нарушения в обращении с животными, но нормы для домашних животных отсутствовали.

«В 2021 году в Московской области была введена административная ответственность за нарушение правил выгула домашних животных. Мособлдума предлагает распространить такую практику на всю территорию страны и установить федеральным законом ответственность за несоблюдение требований к содержанию именно домашних животных», - подчеркнул Керселян.

Член Комитета Госдумы Отари Аршба сообщил о трех поправках к законопроекту, две из которых были приняты. Одна носит технический характер, а вторая включает установление ответственности по статье 8.52 КоАП и повышение штрафов: для граждан - от 1,5 до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до 15 тысяч рублей, для юридических - от 15 до 30 тысяч рублей.