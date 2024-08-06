06 августа 2024, 17:16

Заключительный концерт музыкального проекта прошел в Воскресенске

Читайте нас в: Google Новости

На танцплощадке центра культуры «Москворецкий» в городском округе Воскресенский завершил свою работу в летнем сезоне музыкальный проект народного творчества «Конфетки-бараночки».  Творческие коллективы округа и приглашенные артисты показывали номера для зрителей с июня по август.

Музыкальный проект народного творчества «Конфетки-бараночки» выступил перед зрителями на танцплощадке Центра культуры и досуга «Москворецкий» в последний раз в этом сезоне. С июня по август творческие коллективы округа и приглашенные артисты приобщали зрителей к культурным ценностям русского народа.

Артисты пели русские-народные песни, показывали танцевальные представления в фольклорном стиле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Воскресенск
06 августа 2024, 18:23
Конные каникулы для детей прошли в Клину
Читайте нас в: Google Новости
Конные каникулы для детей организовали в Клину. Более 50 детей с удовольствием учились ездить на лошадях и ухаживать за ними.

За лето в конном клубе «Белавино» прошло пять смен, каждая из которых длилась неделю. Ребята от 6 до 16 лет проводили с лошадьми весь день.

Сначала обязательный инструктаж по технике безопасности, затем разминка, игры и, конечно, уроки - дети учились чистить и седлать лошадей. Далее следовали тренировка, обед, и увлекательные мастер-классы.

«Результаты у каждого ребенка свои, но у всех уже важные. Кто-то преодолел страх перед лошадьми, кто-то научился за ними ухаживать, а кто-то даже освоил разные формы выездки. А кто-то из ребят понял, что будет дальше заниматься этим делом и готовиться к участию в соревнованиях», - рассказала руководитель конного клуба «Белавино» Марина Наумова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Дети
06 августа 2024, 18:21
Ежегодная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Красногорске
Читайте нас в: Google Новости
Партийцы «Единой России» городского округа Красногорск запустили ежегодную акцию «Собери ребенка в школу». Жители могут помочь детям бойцов СВО, малоимущих и многодетных семей подготовиться к школе.

Акцию «Собери ребенка в школу» организовали члены партии «Единой России» в Красногорске. Жители могут передать новые ручки, тетради, акварель и гуашь, цветные карандаши, пластилин, цветную бумагу и бумагу для черчения, линейки, ластики, точилки, циркули, фломастеры, подставки для книг, мешки для обуви, пеналы, ножницы. Школьные принадлежности передадут в помощь семьям участников специальной военной операции, а также малоимущим и многодетным семьям. Канцелярский гуманитарный груз доставят и детям в новые регионы Российской Федерации.

Товары можно передать в пункт сбора в администрации Красногорского округа по улице Ленина, дом № 44 и в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Лесной, дом № 9.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Школьники Воскресенск
06 августа 2024, 18:03
Школьница из Подмосковья стала призером международного турнира по ментальной арифметике
Министерство социального развития Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Даниэла Белякова из Раменского стала призером международного чемпионата по ментальной арифметике. В Минсоцразвития Московской области уточнили, что школьница заняла третье место среди 700 юных математиков.

Соревнования проходили в Мадриде. Свои навыки демонстрировали дети от пяти до 13 лет из 42 стран. Отмечается, что турнир ALOHA проводится с 1993 года и ежегодно собирает талантливых детей со всего мира.

Участникам предстояло произвести быстрый устный счет, решив за пять минут 70 задач.

«Даниэла с 2012 года находится под опекой родной бабушки Ларисы Николаевны, которая поддерживает ее во всех начинаниях. Благодаря заботе и поддержке родного человека, девочка смогла развить свои неординарные способности и добиться впечатляющих результатов на многих соревнованиях международного уровня», - прокомментировала начальник соцзащиты Светлана Климова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще семи кластеров по программе «Профессионалитет». Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники
06 августа 2024, 18:02
Поликлинику в поселке Свердловский построят до конца года
https://t.me/ERLosinoPetrovskui/2289
Читайте нас в: Google Новости
Встреча с представителями Щелковской областной больницы прошла в Лосино-Петровском. На ней обсудили в том числе завершение строительства новой поликлиники на 320 посещений в поселке Свердловский.

Организатором «Часа здравоохранения» стал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лосино-Петровского Сергей Джеглав. Событие прошло в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

Одной из тем обсуждения стало строительство новой поликлиники на 320 посещений в смену по «Народной программе» партии «Единой России». В ней расположатся аптечный пункт, отделение неотложной медпомощи, кабинеты узких специалистов, забора анализов и вакцинопрофилактики, блок кабинетов врача-инфекциониста, педиатрическое и терапевтическое отделение, отделения диагностики и физиотерапии и дневной стационар.

«Наша задача - укомплектовать новое учреждение кадрами. Поиск медицинских работников проводится с помощью Интернет-ресурсов и среди выпускников медицинских колледжей», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Чтобы привлечь кадры в новую больницу, молодым специалистам будут доплачивать губернаторские и ведомственные выплаты, компенсировать затраты на аренду жилья, предоставлять служебное жилье и общежития, а также земельные участки по программе «Земля врачам».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Лосино-Петровский «Единая Россия»

Новости по теме