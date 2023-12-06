06 декабря 2023, 12:46

Заключительный концерт цикла «Шедевры классики» пройдет в Красногорске 9 декабря

Московская областная филармония
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Заключительный концерт цикла «Шедевры классики» пройдет в Красногорске 9 декабря. На сцене ДК «Подмосковье» исполнят вальсы и фрагменты популярных оперетт.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, музыканты сыграют оперетты Иоганна Штрауса, в том числе номера из «Летучей мыши», а также произведения Имре Кальмана и Франца Легара.

Гости услышат вальсы разных эпох авторства Михаила Глинки, Петра Чайковского и других композиторов в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», а также концертного хора детской школы «Алые паруса».

Приобрести билеты можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

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Красногорск Концерты
06 декабря 2023, 13:32
Подмосковная шахматистка Александра Лукина выиграла бронзу на чемпионате мира среди любителей
фото: Федерация шахмат Московской области
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Шахматистка из Орехово-Зуева Александра Лукина заняла третье место на чемпионате мира среди любителей. Девушка является мастером ФИДЕ, представительницей сборной Московской области.

В любительском чемпионате мира по шахматам приняли участие более 300 спортсменов из 64 стран. Соревнования проходили по швейцарской системе в девять туров с классическим контролем времени.

«Мне очень понравилось играть в Омане. Турнир прошел на самом высоком уровне, партии транслировались онлайн, для участников подготовили большую экскурсионную программу», - прокомментировала Лукина.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе увеличат зарплаты ведущих спортсменов и тренеров на 40%.

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Спортсмены
06 декабря 2023, 12:44
Конференция «Движения первых» состоялась в Мособлдуме
Министерство образования МО
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Областная конференция «Движения первых» состоялась в правительстве Московской области. В ходе встречи подвели итоги работы Российского Движения детей и молодежи (РДДМ) за 2023 год.

Мероприятие привлекло внимание более 700 советников директоров по воспитанию и более 300 делегатов муниципальных отделений РДДМ. Открыл конференцию министр образования Илья Бронштейн.

Он рассказал, что в Сергиевом Посаде первое отделение РДДМ открылось в 2022 году, а уже в январе заработал областной штаб. На сегодняшний день в рядах «Движения первых» состоят более 185 тысяч активных ребят. При этом на территории Московской области открыто 957 первичных отделений РДДМ на базе школ и учреждений СПО.

«Сегодня в числе региональных советников более 1000 человек. В этом году они провели более 50 тыс. мероприятий для школьников и студентов», - рассказал региональный координатор советников по воспитанию в Московской области Святослав Громов.

Отметим, что РДДМ - это движение, которое объединило детей и молодежь и помогает им развиваться вместе. Его участники также помогают собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи и нашлемники. Кроме того, активисты РДДМ проводят культурно-развлекательные мероприятия и экологические акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Центра молодежных инициатив в Протвине. Он подчеркнул, что они показывают пример всей молодежи.

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Волонтеры Сергиев Посад
06 декабря 2023, 12:41
Подмосковные спасатели напомнили рыбакам правила безопасности на водоемах зимой
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспас» провели рейды на водоемах Подмосковья в минувшую среду, 6 декабря. Они напомнили жителям о важности соблюдения правил безопасности.

Как рассказал заместитель начальника территориального управления № 3 Андрей Образцов, спасателя рассказали рыбакам о том, что выход на лед всегда связан с риском. В некоторых местах покрытие может проломиться, а без спасательного жилета человек держится в холодной воде не более семи минут.

«Водоемы покрываются льдом неравномерно. При установлении морозной погоды вода замерзает сначала у берегов и на мелководье, а затем на середине водоема. Наиболее хрупок лед в устьях рек, протоках, в местах, где есть вмерзшие предметы, на участках, где есть подводные ключи и стоковые воды», - сказал он.

Рыбакам также напомнили о способах самоспасения. Так, провалившись под лед важно сохранять спокойствие, не делать резких движений и звать на помощь.

«Нужно постараться зацепиться за кромку льда. Если это удалось, то аккуратно закинуть сначала одну ногу на ледовую поверхность, потом другую и выкатиться на поверхность. Нельзя вставать на лёд сразу, нужно отползти от кромки на безопасное расстояние и двигаться в направлении берега, откуда пришли», - сказал он.

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Спасатели
06 декабря 2023, 12:19
Московский Губернский театр представит спектакль «Жили-были Пес и Волк» в декабре
Московский Губернский театр
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Премьера семейного спектакля «Жили-были Пес и Волк» по мотивам народной сказки «Серко» состоится в Московском Губернском театре 9 и 10 декабря. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Режиссер спектакля Аделина Сапаева видит в этой истории прежде всего рассказ о любви, без которой мир теряет смысл. Желание вернуться домой толкает старого Пса на хитрость. На выручку приходит Волк, который помогает хозяевам понять свою ошибку в отношении верного друга.

С иронией и нежностью к героям спектакль покажет, на что способна дружба и какие поступки мы готовы совершить ради любви. На равных в нем играют актеры и куклы.

Зрители вместе с героями погрустят о собачьей доле, волчьем одиночестве, человеческом равнодушии и порадуются тому, что каждое сердце способно любить и быть мудрым.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Спектакль Театры

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