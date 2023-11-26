Заключительный этап «Лиги Лидера» завершился в Воскресенске

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Соревнования «Лиги Лидера» включают в себя 12 различных дисциплин и проходят на протяжении всего года. Стрельба из электронного оружия стала финальным этапом, который в итоге определит лучших спортсменов клуба среди мужчин и женщин.

«Я надеюсь, что соревнования для вас мы сделали интересными. В следующем году также пройдут соревнования при поддержке администрации, которая оказывает помощь, и уже известно, что она будет продолжаться. В этом году нас ждет сюрприз в виде дополнительного спортивного инвентаря, договоренность такая уже есть. Будет и новая винтовка, и новая штанга, и тренажеры, поэтому все, что мы делаем, мы делаем во благо города», - обратился к участникам соревнований директор Спортивного клуба «Лидер» Алексей Кузнецов.

Заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Ксения Архипова поблагодарила участников соревнований и подчеркнула, что инвалидам будут продолжать оказывать помощь.

«Хочу поблагодарить вас всех за участие, поблагодарить клуб „Лидер“ за то, что проводятся такие соревнования на постоянной основе, за поддержание спорта. Конечно, мы со своей стороны всячески помогали и будем помогать», - указала Ксения Архипова.

Константин Тананин находится в шаге от кубка «Лиги Лидера»: перед последним этапом занимает второе место в общем зачете. Настольный теннис и пионербол запомнились ему больше всего, но главное, чему учат соревнования, - это идти вперед и не сдаваться.

«Поддержание формы, общение, как я уже говорил, и мотивация, к чему-то стремиться, стремление», - подчеркнул Константин Тананин.

За 90 секунд спортсменам нужно было поразить пять мишеней. Свою меткость они проявляли в двух дисциплинах - пистолет и автомат. Гостья из Егорьевска Людмила Евгеньевна выбила 80 баллов из 100 возможных.

«Лига Лидера» мотивирует активно участвовать в жизни клуба и совершенствовать свои спортивные навыки. Ведь спорт - это вечный азарт, адреналин и море положительных эмоций, которые помогают даже в самых сложных ситуациях не опускать руки.

«Я догоняю, стараюсь догнать, потому что не во всех соревнованиях получается участвовать, но хочется победить, я стараюсь, тренируюсь», - рассказала участница «Лиги Лидера» Виктория Пронина.

Отметим, что подведение итогов «Лиги Лидера» состоится 22 декабря.