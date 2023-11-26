26 ноября 2023, 12:25

Заключительный этап «Лиги Лидера» завершился в Воскресенске

Телеканал «360»
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Заключительный этап ежегодных соревнований «Лига Лидера» состоялся в Воскресенске. Представители клуба инвалидов стреляли из электронного оружия и пытались поразить как можно больше мишеней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты.

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Соревнования «Лиги Лидера» включают в себя 12 различных дисциплин и проходят на протяжении всего года. Стрельба из электронного оружия стала финальным этапом, который в итоге определит лучших спортсменов клуба среди мужчин и женщин.

«Я надеюсь, что соревнования для вас мы сделали интересными. В следующем году также пройдут соревнования при поддержке администрации, которая оказывает помощь, и уже известно, что она будет продолжаться. В этом году нас ждет сюрприз в виде дополнительного спортивного инвентаря, договоренность такая уже есть. Будет и новая винтовка, и новая штанга, и тренажеры, поэтому все, что мы делаем, мы делаем во благо города», - обратился к участникам соревнований директор Спортивного клуба «Лидер» Алексей Кузнецов.

Заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Ксения Архипова поблагодарила участников соревнований и подчеркнула, что инвалидам будут продолжать оказывать помощь.

«Хочу поблагодарить вас всех за участие, поблагодарить клуб „Лидер“ за то, что проводятся такие соревнования на постоянной основе, за поддержание спорта. Конечно, мы со своей стороны всячески помогали и будем помогать», - указала Ксения Архипова.

Константин Тананин находится в шаге от кубка «Лиги Лидера»: перед последним этапом занимает второе место в общем зачете. Настольный теннис и пионербол запомнились ему больше всего, но главное, чему учат соревнования, - это идти вперед и не сдаваться.

«Поддержание формы, общение, как я уже говорил, и мотивация, к чему-то стремиться, стремление», - подчеркнул Константин Тананин.

За 90 секунд спортсменам нужно было поразить пять мишеней. Свою меткость они проявляли в двух дисциплинах - пистолет и автомат. Гостья из Егорьевска Людмила Евгеньевна выбила 80 баллов из 100 возможных.

«Лига Лидера» мотивирует активно участвовать в жизни клуба и совершенствовать свои спортивные навыки. Ведь спорт - это вечный азарт, адреналин и море положительных эмоций, которые помогают даже в самых сложных ситуациях не опускать руки.

«Я догоняю, стараюсь догнать, потому что не во всех соревнованиях получается участвовать, но хочется победить, я стараюсь, тренируюсь», - рассказала участница «Лиги Лидера» Виктория Пронина.

Отметим, что подведение итогов «Лиги Лидера» состоится 22 декабря.

Инвалиды Воскресенск
25 ноября 2023, 23:54
Двух провалившихся под лед рыбаков спасли в Подмосковье
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли из ледяного плена двух рыбаков. Мужчин обнаружили во время патрулирования акватории Иваньковского водохранилища.

Заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко рассказал, что во время выполнения профилактического рейда на водоеме сотрудники заметили в 500 метрах от острова Зеленый двух мужчин, которые находились на льду и подавали сигналы о помощи. Они махали руками и пытались привлечь внимание.

Как оказалось, рыбаки искали место для подледного лова, но неожиданно услышали треск и через мгновение лед провалился у них под ногами. Рыболовное снаряжение при этом сразу пошло ко дну.

Один из мужчин смог лечь на поверхность льда и отползти от опасного места, однако второму повезло меньше - его одежда намокла. Они самостоятельно выбрались на льдину, но не стали продолжать движение в сторону берега, поскольку побоялись вновь оказаться в воде. Однако на помощь пришли спасатели, которые оказались неподалеку от места происшествия.

«Работники противопожарно-спасательной службы взяли рыбаков на борт катера, доставили на сушу и напомнили любителям рыбной ловли правила безопасного поведения на водоёмах в осенне-зимний период», - подытожил Александр Проценко.

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Спасатели
25 ноября 2023, 23:30
Концертная программа ко Дню матери прошла в ГДК «Созвездие» в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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День матери отметили на нескольких площадках в Наро-Фоминске. Одной из них стал городской дворец культуры «Созвездие».

Яркую концертную программу для мам подготовили ребята из творческих коллективов ГДК «Созвездие». Среди зрителей - мать троих дочерей Гульнара Омарова, средняя из которых является участницей ансамбля «Нотные бусинки».

«Мама - это основа жизни, мама подарила жизнь детям. Мама - несет ответственность за здоровье детей, за их комфорт, образование», - подчеркнула Гульнара Омарова.

Отметим, что День матери появился относительно недавно. Он был установлен указом президента России в 1998 году. Этот день полюбился в народе и теперь последнее воскресенье ноября ассоциируется с Днем матери.

«Наверное, очень важно на протяжении всей жизни человека быть с матерью, ощущать себя мамой. Это большое и доброе дело. Но это не только счастье быть матерью, но и большой труд», - указал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

В ходе мероприятия отдельно поблагодарили матерей военнослужащих, которые сейчас защищают Родину в зоне СВО. Цветы и памятные подарки им вручил Роман Шамнэ, а также председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов.

«И наши ребята, кто сейчас воюют, воюют в том числе и за то, чтобы вы, дорогие женщины, матери, назывались мамой, а не „родитель № 1“ и „родитель № 2“», - подчеркнул Геннадий Пензов.

Концерт в ГДК «Созвездие» далеко не единственное мероприятие, посвященное Дню матери. Творческие подарки «самым главным людям» преподнесут в эти дни и на других площадках Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Московская область Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Наро-Фоминск
25 ноября 2023, 21:05
Глава Фрязина Воробьев поздравил женщин с Днем матери во дворце культуры «Исток»
Unsplash
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Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню матери, прошли во дворце культуры «Исток». На встрече с главой городского округа присутствующие также обсудили вопросы дальнейшего развития Фрязино.

Мамы из Фрязина успевают заботиться не только о своих детях, но и обо всех нуждающихся. В свободное время активные жительницы шьют одежду, плетут маскировочные сети, изготавливают обереги, собирают гуманитарную помощь для фронта. А сегодня, на встрече с главой Фрязина Дмитрием Воробьевым, обсуждали вопросы, которые касаются развития наукограда.

«Естественно мамочек интересует вопрос, как у нас развивается все, что связано с детской средой, с доступной средой. Мы обсудили вопросы, в том числе и МФЦ, возможность предоставления услуг на пенсию. И обсудили вопросы нашего школьного и дошкольного образования», - указал Дмитрий Воробьев.

Также Дмитрий Воробьев поздравил мам Фрязина и вручил благодарственные письма активисткам. Это мамы, которые помимо всех своих семейных забот успевают реализовывать социально-значимые проекты на территории округа, поддерживать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Он поблагодарил их за активную жизненную позицию и вклад, который они вносят в развитие благотворительности в городском округе Фрязино.

«День матери - это самый главный праздник в жизни любого человека. Потому что Мама - это то слово, которое мы произносим первый раз в жизни и то, что нас сопровождает на жизненном пути. Поэтому ничего важнее мамы в жизни нет. И естественно, отдать честь и поклониться нашим матерям наша обязанность», - обратился к собравшимся Дмитрий Воробьев.

Для гостей вечера и для мам выступили творческие коллективы, а также воспитанники детских садов города. Лучшие городские танцевальные студии подготовили большую и разнообразную концертную программу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения.

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Фрязино
25 ноября 2023, 20:39
Глава Воскресенска Малкин поздравил мам новорожденных с наступающим праздником
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Накануне Дня матери в Воскресенском роддоме торжественно поздравили мам новорожденных и врачей отделения. В медицинском учреждении принимают пациентов с высокой группой риска.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил семьи воскресенцев, в которых буквально на днях родились сыновья.

«Поздравляем Вас от губернатора Московской области Андрея Викторовича Воробьева со словами самых теплых пожеланий и от себя естественно», - обратился к мамам глава Воскресенска.

У Елены Самохиной это четвертый ребенок, сегодня в роддом встречать маму с братом приехала вся семья.

«Роддом самый лучший. Я родила всех детей здесь. Все хорошо, врачи все помогали. Мы благодарны очень», - поделилась жительница городского округа Воскресенск Елена Самохина.

Акушерско-гинекологическое отделение Воскресенской районной больницы рассчитано на 30 коек. Здесь работают шесть врачей высшей категории, старшая медицинская сестра и 12 акушерок.

С 2018 года акушерское отделение получило статус второго уровня. Это дает возможность обслуживать пациентов с высокой группой риска. За многолетний плодотворный труд благодарностями главы округа наградили медсестру Нину Воронину и заведующую отделением Жанету Ханикян.

За 10 месяцев 2023 года в Воскресенском роддоме появилось на свет 580 детей. Все они получили на память медаль «Рожденные на Воскресенской земле». На награде изображена мама с младенцем. Теперь такая же картинка украшает стену выписного зала и служит фотозоной на торжественных выписках. Роспись выполнили воскресенские художники.

«С утра начали и к обеду закончили, мы буквально в три руки работали. Очень приятно было работать, потому что мы все друг друга знаем с давних времен. Друзья коллеги, что называется», - рассказал художник Светлана Мосева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в Московской области признали одной из лучших в России.

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Воскресенск

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