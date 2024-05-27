Заключительные соревнования Универсиады прошли в Подольске

В Мытищах состоялся первый областной конкурс для многодетных мам «Имя ее — мама». Финалистки во Дворце культуры «Яуза» устроили зрителям настоящий праздник красоты и женственности.

Конкурс начался в ноябре прошлого года, и в нем участвовали активные и творческие мамы, воспитывающие троих и более детей из 45 округов Подмосковья.

Женщины на празднике поразили зрителей и жюри своими умениями и творческими способностями. Они не только представили себя через визитные карточки, но также выступили в роли шеф-поваров, модельеров, моделей и даже экспертов по законотворческим инициативам. Каждая продемонстрировала уникальные творческие проекты, созданные в семейном кругу.

В финале выступили восемь участниц. Мытищи представила Юлия Лашко - мама троих замечательных детей, энергичная и инициативная. Она увлекается модой, психологией, танцами, вокалом, любит организаторскую деятельность и самосовершенствование.

Корона победительницы досталась маме 11 детей из Лобни, Марине Чураковой. Юлия Лашко удостоена титула «Самая энергичная мама».

Отметим, что организатором конкурса стал благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток», под руководством его президента Екатерины Богдасаровой при поддержке регионального отделения «Союза женщин России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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