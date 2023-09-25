Закладка фундамента будущих трибун началась на стадионе «Торпедо» в Люберцах

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Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас на площадке трудятся 26 человек и шесть машин.

По проекту на стадионе появится футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами общей площадью свыше трех тысяч квадратных метров, а также физкультурно-оздоровительный комплекс, площадки для игровых видов спорта и многое другое.

Трибуны смогут вместить одновременно до 1556 человек. Под ними разместят залы для занятий тяжелой атлетикой и единоборствами, раздевалки, тренерские и другие помещения. В здании комплекса будут работать фитнес-зал, детский центр, зал силовой подготовки. На территории обустроят парковку и места отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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