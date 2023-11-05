«Захомутал „Павлина“». В Серпухове прошел международный конкурс вокала, музыки и чтецов

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Творческий конкурс проходил на протяжении двух дней, участники исполнили более 300 номеров. Гостей приветствовала замглавы Серпухова Татьяна Орлова.

«„Солнечный павлин“ дает шанс быть услышанным в любом возрасте. Например, Михаил <…> из Ступина. Третьеклассник, занимается сольфеджо, вокалом и держится отличником. Мечтает попасть и выиграть в шоу \"Голос\". „Павлина“ он уже захомутал», - отметила замглавы.

Школьник стал лауреатом первой степени в номинации «Классическая эстрадная песня».

Президент АНО «Институт инженерной физики», почетный гражданин Серпухова Алексей Царьков рассказал, что его дочки тоже поют, но пока дома. Мечтают принять участие в подобном конкурсе.

«Уверен, что все, кто здесь находится, любят свое дело, а именно такое прекрасное творчество», - заявил Царьков.

Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства имени Елены Образцовой, который выступил партнером «Солнечного павлина» вручил участникам денежные премии.