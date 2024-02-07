07 февраля 2024, 19:23

Загруженность на дорогах Подмосковья вечером 7 февраля оценили в восемь баллов

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По данным Минтранса Подмосковья, загруженность дорог Московской области в среду вечером, 7 февраля составляет восемь баллов. В ведомстве призвали водителей быть внимательными и осторожными.

Пробки зафиксированы на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Володарском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Щёлковском и Ярославском шоссе.

В Минтрансе напомнили, что соблюдение скоростного режима и дистанции убережет водителей от аварий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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Пробки Дороги
07 февраля 2024, 19:29
«Еще больше активностей». Андрей Воробьев посетил лесопарк «Шишкин лес»
Pxhere
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В январе 2024 года лесопарк «Шишкин лес» посетили 20 тысяч человек. Летом ожидается еще больше гостей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Глава региона посетил парк и отметил, что самой популярной активностью стала лыжная трасса, которую опробовали почти 4,7 тысячи человек. Длина маршрута составляет 2,5 километра, на протяжении всего пути есть освещение и видеокамеры. Люди могут воспользоваться прокатом экипировки, душевыми и камерами хранения. Летом лыжную трассу преобразуют в велопешеходную.

«Также мы обустроили зоны для отдыха, установили детские и спортивные площадки, эко-мосты, канатную дорогу, кафе, туалеты и комнаты матери и ребенка. Работаем над тем, чтобы в лесопарке было еще больше активностей, в следующем году планируем установить рядом с лесопарком каток», - рассказал Воробьев.

Он напомнил, что «Шишкин лес» открыли в сентябре прошлого года на месте заброшенного леса. Глава региона поблагодарил жителей, вовлеченных в формирование комфортной городской среды.

Совместными усилиями удалось открыть еще девять лыжных трасс в Балашихе, Домодедове, Лыткарине, Подольске, Электростали, Люберцах, а также в Видновском, Лобненском и Химкинском лесопарках.

За неделю на лыжнях Подмосковья прокатились около 25 тысяч человек. Десять трасс обустроили по губернаторской программе «Парки в лесу».

Отдых Андрей Воробьев Парки
07 февраля 2024, 19:10
Конкурс на оказание услуг по техобслуживанию станций наблюдения за воздухом объявили в Подмосковье
Медиаархив Подмосковья
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В Подмосковье объявили конкурсы на оказание услуг по техобслуживанию стационарных постов наблюдения за атмосферным воздухом. Обновить планируется измерительные станции в северной, южной, западной и восточных частях Московской области.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещения о проведении открытых конкурсов опубликованы в Единой информационной системе.

Постоянный мониторинг воздуха необходим для обеспечения комфортной жизни жителей региона, а также для сохранения окружающей среды. Специалисты исследуют воздух на содержание загрязняющих веществ, таких как оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, сероводород, аммиак.

Оказание услуг осуществляется в рамках реализации государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья». Финансирование на работу станций выделят из бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Экология конкурсы
07 февраля 2024, 18:55
Параметры влажности нормализовали в квартирах Подмосковья под контролем инспекторов ГУСТ
Госжилинспекция Московской области
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Уровень влажности воздуха — важный показатель в жилых помещениях, который должен находиться в пределах 30-60%. С начала года жители Подмосковья оставили около 30 заявок в ЕДС с просьбой привести показатели в квартирах в соответствии с нормой.

Наибольшее количество заявок оставили жители Воскресенска, Красногорска, Одинцова и Электростали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество обращений в данной категории снизилось на 54%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Погода Климат
07 февраля 2024, 18:44
Подмосковные инспекторы ГУСТ проконтролировали исполнение 280 заявок на усиление напора воды
ГУСТ МО
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Инспекторы ГУСТ МО проконтролировали, как выполняются заявки от жителей Подмосковья на приведение давления воды в норму. За январь в Единую диспетчерскую службу Московской области поступило 280 обращений с просьбами увеличить напор воды.

Как рассказали в Главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области, для напора воды существует утвержденные нормативы, которые должны соблюдаться.

Так, наибольшее количество обращений сотрудники ГУСТ зафиксировали в Химках, Пушкинском, Одинцово, Щелково и Люберцах. По всем заявкам замечания уже устранили.

В жилнадзоре напомнили, что оставить заявку на увеличение напора воды можно на сайте ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ЖКХ Химки

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