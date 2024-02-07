Загруженность на дорогах Подмосковья вечером 7 февраля оценили в восемь баллов
По данным Минтранса Подмосковья, загруженность дорог Московской области в среду вечером, 7 февраля составляет восемь баллов. В ведомстве призвали водителей быть внимательными и осторожными.
Пробки зафиксированы на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Володарском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Щёлковском и Ярославском шоссе.
В Минтрансе напомнили, что соблюдение скоростного режима и дистанции убережет водителей от аварий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.
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