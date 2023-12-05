Загруженность дорог Подмосковья составила 7 баллов вечером 5 декабря

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Движение также затруднено на Ярославском, Киевском, Дмитровском, Каширском шоссе и на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

Водителей призывают быть внимательными, не совершать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».