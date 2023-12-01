Загруженность дорог Подмосковья оценили в 5 баллов утром 1 декабря
Загруженность дорог в Подмосковье оценили в пять баллов утром 1 декабря. Водителей призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Киевском, Варшавском, Ленинградском, Осташковском, Новорижском, Калужском, Каширском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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