Загруженность дорог Подмосковья оценили в 3 балла утром 3 июля

Движение также затруднено на Ленинградском, Новорижском, Можайском, Носовихинском, Щелковском и Ярославском шоссе. В ведомстве напомнили, что в ближайшие дни в Московской области сохранится жара. На этом фоне водителей призывают быть предельно внимательными и не садиться за руль при плохом самочувствии.

В жару парковать автомобили следует в тени, лучше всего накрывать его чехлом или световозвращающим экраном.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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