Заготовка кормов для животных началась в Подмосковье

Читайте нас в:

По данным ведомства, на данный момент уже заготовлено 1,3 тысячи тонн сена и 65,8 тысячи тонн сенажа.

«Планируется собрать 70 тысяч тонн сена, более 795 тысяч тонн сенажа и 675 тысяч тонн силоса. Это обеспечит скот в хозяйствах всех категорий кормами собственного производства в количестве 26,8 центнера кормовых единиц на одну условную голову», - прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии цифровых решений вместе с Росатомом. Сотрудничество с госкорпорацией позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».