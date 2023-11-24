Задержавшему грабителя пенсионеру в Щелкове вручили медаль «За высокую гражданственность»

Мужчину пригласили в управление, поздравили с награждением и поблагодарили за проделанную работу. Александр Стариков пожелал ему здоровья, вручил медаль «За высокую гражданственность» и пообещал продолжать сотрудничать.

«Обещаю при подобных обстоятельствах и дальше помогать задерживать преступников», - ответил Михаил Макаров.

Видео с задержанием грабителя сделало 72-летнего пенсионера из Щелкова известным на всю страну. Он рассказал, как 23 октября на улице недалеко от школы услышал, как ребенок позвал на помощь. Затем увидел, что мужчина отобрал у мальчика телефон и рванул в его сторону. Пенсионер сбил его с ног, схватил и удерживал до приезда полиции.

Преступника задержали. Александр Стариков сообщил, что в ближайшее время материалы уголовного дела передадут в суд для рассмотрения по существу.

Михаилу Макарову также вручили благодарственного письмо от Главного управления МВД России по Московской области, грамоту Госдумы и подарили автомобиль «Нива».