Глава Подмосковья отметил, что регион продолжает расти. При этом в минувшем марте прошли выборы президента России, которые были организованы на высоком уровне, что подтверждается данными по явке избирателей.

Задача правительства Московской области - оправдать доверие граждан, проживающих в регионе. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

«Мы понимаем, как вы и говорили в своих выступлениях, что это большая ответственность, и наша задача - каждый раз оправдывать, каждый раз предлагать решение тех проблем, которые существуют в разных городах Московской области», - подытожил Воробьев.

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