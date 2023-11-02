Заброшенное здание снесут вблизи больницы на улице Батырева в Подольске

Здание начали строить в 1990-х годах, но документацию не оформили должным образом, поэтому стройку заморозили. С тех пор опасный объект начали посещать лица без определенного места жительства и любопытные дети. Поэтому недострой решили снести.

«Здание не такое уж сильное, как советские строения. Это чуть-чуть облегчает, но все равно есть сложность по демонтажу. Так как тут четыре этажа, привлекается специальная техника», - рассказал директор по логистике «Трансэконеруд» Дмитрий Журавский.

Специальная стрела размером с пятиэтажный дом рушит железобетонные стены, а гидроножницы с легкостью перекусывают бетон и арматуру. Посетители поликлиники и больницы с безопасного расстояния могут наблюдать за процессом демонтажа.

Работы находятся на контроле Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области и администрации городского округа Подольск.

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