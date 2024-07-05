05 июля 2024, 18:09

Заброшенное здание бывшего овощехранилища снесли в Солнечногорске

Мособлархитектура
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Аварийное здание снесли на улице Военный городок в Солнечногорске. Раньше здесь было овощехранилище.

«По причине морального и физического износа сооружение вывели из эксплуатации. Оно находилось в запущенном, полуразрушенном состоянии. В администрацию городского округа Солнечногорск поступали обращения жителей через портал „Добродел“ о необходимости ликвидировать строение», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В результате приняли решение демонтировать объект. К этому дню все работы завершены, территорию освободили от строительного мусора.

В Солнечногорске выявили 376 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесли, достроили или привели в порядок 235 из них.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Солнечногорск
05 июля 2024, 18:48
Прием заявок на благоустройство территорий в 2025 году начался в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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В Подмосковье стартовал прием заявок на реализацию мероприятий по благоустройству территорий на 2025 год. Мероприятия проводят с целью улучшения качества жизни граждан Подмосковья и создания комфортной среды для отдыха.

«Городским округам в первую очередь предстоит определить вид и объем планируемых работ, координаты мест, где планируется реализовать программу, а также в установленные сроки согласовать их с жителями», - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Комплексное благоустройство территорий включает в себя озеленение, обустройство детских площадок, создание спортивных зон, установку нового освещения и обновление дорожных покрытий. По словам министра, от дотаций на проведение мероприятий по ямочному ремонту и пешеходным коммуникациям отказались около десяти округов.

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача - за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

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Благоустройство
05 июля 2024, 18:47
Итоги олимпиады по инженерно-графической грамотности подвели в Подмосковье
Министерство образования МО
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Первая Всероссийская олимпиада по инженерно-графической грамотности завершилась в Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Участниками олимпиады стали учащиеся со всей России. Среди школьников лучшим стал Виталий Каупуш, второе место заняли Алексей Барковский и Александр Смирнов, третье место досталось Алексею Шандрову. Все ребята представляют Коломну.

Среди студентов колледжей все три ступени пьедестала почета также заняли представители Коломны. Среди представителей вузов в тройку лучших вошли представители Мытищ, Саратова и Улан-Удэ.

Олимпиада проходила в онлайн-формате. Всего на участие было подано 123 заявки. Участникам предстояло пройти через несколько этапов соревнований, начиная с тестирования по основам черчения, заканчивая разработкой брендбука для компаний.

что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Студенты конкурсы
05 июля 2024, 18:47
Соревнования по воднолыжному спорту прошли в Солнечногорске
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Га базе воднолыжного стадиона «Альфа» в деревне Полежайки городского округа Солнечногорск прошли сразу два спортивных мероприятия. Там состоялись первенство Московской области среди детей и чемпионат Московской области среди юниоров.

Во время турнира спортсмены состязались в нескольких категориях: прыжки с трамплина-катер, слалом-катер, фигурное катание-катер, многоборье-катер. Участников поделили на несколько категорий. По итогам состязаний самые успешные получили медали и грамоты.

«Возможность проведения такого уровня соревнований появилась благодаря теплой погоде и уникальному местоположению акватории Истринского водохранилища. Камыши, растущие вдоль берега, служат препятствием для отбойной волны, а высокие деревья защищают спортсменов от ветра. Качество воды тоже радует. Спортсмены чувствуют ее структуру, она отличается на разных акваториях. На Истринском водохранилище вода достаточно скользкая и мягкая, поэтому обеспечивает идеальное скольжение», - прокомментировала главный судья соревнований Марина Мухитова.

Организовали событие представители Федерации воднолыжного спорта Московской области и спортивного комплекса «Альфа» при поддержке регионального министерства спорта.

Шестого июля на базе воднолыжного стадиона «Альфа» также пройдут масштабные соревнования по воднолыжному спорту «Московский регион Истра 2024» в возрастных категориях старше 21 года и старше 35 лет.

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Спортсмены Солнечногорск
05 июля 2024, 18:40
Жителям Воскресенска напомнили о безопасном месте для купания
Светлана Плотникова
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В городском округе Воскресенск из шести водоемов искупаться можно лишь на озере Светлом в микрорайоне Лопатинский. Сотрудники спасательной службы напомнили правила безопасности на воде.

Жители Воскресенска отдохнуть и поплавать могут только в одном месте - на озере Светлом. На остальных водоемах округа входить в воду запрещено. Например, на озере Невест в деревне Ильино, озере Белом в городе Белоозерский, Парковом пруду в поселке Хорлово, реке Семиславке в Воскресенске и озере Голубом в деревне Золотово.

«Уважаемые жители! Соблюдение элементарных правил на воде - гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии, не заплывайте далеко и не уверены в своих силах, не оставляйте детей без присмотра. Не используйте для плавания доски, бревна. Пусть ваш отдых будет безопасным!», - отметил начальник подмосковной водо-спасательной службы «Всероссийское общество спасения на водах» в городском округе Воскресенск Андрей Ким.

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