Заболеваемость животных бешенством снизилась в Подмосковье на 88% за 5 лет

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, таких результатов удалось добиться благодаря эффективным мерам профилактики.

«С начала года в Подмосковье зафиксировано 17 случаев заболеваний бешенством у животных. За последние пять лет благодаря мерам профилактики на территории Московской области их количество снизилось на 88%», - сказал он.

Вакцинация от бешенства необходима всем домашним животным, даже если они не контактируют с другими и постоянно находятся дома.

Профилактику заболевания проводят и для диких животных путем раскладки вакцины в лесах. Эту работу ежегодно начинают в мае, за сезон специалисты распространяют свыше 1,2 миллиона доз лекарства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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