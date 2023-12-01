Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась в Подмосковье на 7,4% за три года

Как рассказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, сейчас в Подмосковье свыше 38 тысяч человек с ВИЧ. Они получают эффективное и современное лечение, которое позволяет сохранить качество и продолжительность жизни.

«Продолжительность жизни человека, получающего терапию, ничем не отличается от жизни человека без ВИЧ-инфекции. В наше время каждый человек должен знать те простые правила, которые нужно соблюдать, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, а также что делать в случае обнаружения ВИЧ», - сказал он.

Жители Подмосковья могут получить помощь при ВИЧ-инфекции бесплатно. Сдать тест на инфекцию можно анонимно в специальных кабинетах по месту жительства и в центре в Котельниках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».