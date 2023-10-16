Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 5,5% за год

Читайте нас в:

«В Подмосковье выстроена комплексная работа по раннему выявлению туберкулеза, снижению заболеваемости и смертности. Это и активная информационная работа, и широкий охват диагностическими исследованиями, и эффективное лечение», - рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

У медучреждения есть 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов. Помимо этого, для пациентов работает шесть отделений круглосуточного пребывания, рассчитанных на 900 коек.

В прошлом году Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер получил сертификат Национального института качества Росздравнадзора. Таким образом он подтвердил соответствие высоким требованиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».