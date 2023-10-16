Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 5,5% за год
Снижение заболеваемости туберкулезом зафиксировали в Подмосковье. Так, за девять месяцев 2023 года показатели составили 15,5 случая на 100 тысяч населения, а за аналогичный период прошлого года на 5,5% больше — 16,4.
«В Подмосковье выстроена комплексная работа по раннему выявлению туберкулеза, снижению заболеваемости и смертности. Это и активная информационная работа, и широкий охват диагностическими исследованиями, и эффективное лечение», - рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
У медучреждения есть 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов. Помимо этого, для пациентов работает шесть отделений круглосуточного пребывания, рассчитанных на 900 коек.
В прошлом году Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер получил сертификат Национального института качества Росздравнадзора. Таким образом он подтвердил соответствие высоким требованиям.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.
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