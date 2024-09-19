19 сентября 2024, 12:06

Заболеваемость туберкулезом снизилась на 24% в Подмосковье с начала года

Медиасток.рф
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Снижение заболеваемости туберкулезом зафиксировали в Подмосковье. Об этом сообщил региональный Минздрав.

«С начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Подмосковье регулярно проводится просветительская работа, а также повышается доступность диагностики и применяется эффективная терапия», - рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

В структуре областного диспансера 12 филиалов, 28 отделений и кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи больным туберкулезом в Московской области работают шесть стационаров на 900 мест.

Профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать Центром компетенций для медицинских организаций Подмосковья, которые сейчас проходят сертификацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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Здравоохранение
19 сентября 2024, 12:46
Пять новых сервисов появилось на инвестпортале Подмосковья с начала года
Медиасток.рф
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Пять новых сервисов запустили на инвестиционном портале Подмосковья с начала года. Они помогают упростить работу компаний малого и среднего бизнеса.

«Это относится как к помощи в различных финансовых вопросах, так и к решению организационных задач. Для комплексных решений мы разрабатываем сервисы, где для достижения одной комплексной цели и фактически в один клик удается „закрыть“ сразу несколько задач», - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, сервис «Виртуальная витрина социальный предпринимателей» позволяет познакомиться с проектами этих компаний.

С помощью фильтра можно выбрать компании и по городскому округу, и по сфере их деятельности.

«Сервис „Промышленное кольцо Подмосковья“ разрабатывался в первую очередь для всех, кто увлечен промышленным туризмом и хочет больше узнать о промышленности региона», - пояснила зампред.

Она добавила, что еще два сервиса, которые упрощают анализ производственной инфраструктуры региона, появились на инвестиционной карте региона.

«Первый - „Карта дорог“ - дает возможность потенциальному инвестору оценить локацию с точки зрения транспортной доступности. Второй назван „Тепловая карта газообеспечения“ и дает возможность потенциальному инвестору оценить локацию с точки зрения газообеспечения», - пояснила она.

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Инвестиции Бизнес
19 сентября 2024, 12:37
Подмосковная «Юнармия» приняла участие в исторической реконструкции в Белоруссии
Телеканал «360»
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Подмосковные юнармейцы побывали на исторической реконструкции «Бобруйский котел» в Белоруссии. Они погрузились в события 1944-го года на три дня: спали на селе, мылись в реке и участвовали в «боях». О том, какую пользу приносят такие мероприятия, рассказала руководитель пресс-центра «Юнармии» региона Маргарита Королева в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

В поощрительную поездку в Белоруссию отправились юнармейцы из Подольска, Мытищ, Домодедова, Чехова и Орехово-Зуева - всего 12 человек и два руководителя. Среди них - руководитель пресс-центра Маргарита Королева и ее 16-летняя дочь Екатерина, которая активно участвовала в событиях в качестве военкора.

Операция «Бобруйский котел» против немецких захватчиков проходила с 23 по 28 июня 1944 года и запомнилась жестокими боями. В ходе трехдневной реконструкции подростки жили в армейских палатках, питались на полевой кухне, спали на селе, купались в реке и участвовали в боях. Для полного погружения в исторические события их одели в форму - ней юнармейцы должны были находиться до вечера, несмотря на знойную жару.

«Я даже детям сказала: вы понимаете, как нашим предкам было тяжело? Зимой им было холодно, а летом было жарко, но они отстояли и выиграли эту победу. И мы прожили эту историю», - поделилась Маргарита Королева.

Она добавила, что юнармейцы - это не просто подростки в форме. Они знают историю, умеют отстаивать свою позицию. Подмосковное объединение особенное, ведь активисты всех муниципалитетов умеют случаться ради общей цели. Важными для поддержания коммуникации стали и такие поощрительные поездки, где юнармейцы могут также пообщаться с ребятами из других регионов.

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Школьники
19 сентября 2024, 11:44
Лучших лесничих Можайска наградили к профессиональному празднику
Телеканал «360»
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Церемонию награждения лучших лесничих Можайска провели в Тюрмеровском лесу. Сотрудники «Мособллеса» получили благодарственные письма к профессиональному празднику.

Поводом для награждения стал не только День работников леса, но и другая знаменательная дата. 200 лет исполнилось со дня рождения немецкого лесовода Карла Тюрмера, который в 1871 году посадил на этом месте величественные сосны и лиственницы.

«Карл Тюрмер оставил нам памятник природы. Поэтому в октябре у нас будет большое всероссийское мероприятие с привлечением руководителей округов и областей. Мы здесь будем устанавливать бюст Карлу Францевичу», - рассказал директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махач Ширинов.

От Московской областной думы и администрации округа лесничим передали благодарственные письма за большой вклад в развитие лесного хозяйства всего региона.

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Можайск
19 сентября 2024, 10:17
Совет депутатов утвердил дополнительные меры социальной поддержки в Балашихе
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Еще пять категорий учителей в Балашихе будут получать выплаты. Вопрос социальной поддержки обсудили на заседании окружного Совета депутатов.

В Балашихе состоялось 67-е заседание под руководством председателя Совета депутатов Балашихи Геннадия Попова. На нем обсудили 20 вопросов.

Участники поговорили о компенсации расходов по оплате найма и поднайма жилья педагогам муниципальных общеобразовательных учреждений округа. С этого учебного года они получают дополнительные ежемесячные выплаты: 15 тысяч рублей за однокомнатную квартиру и 20 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру.

«Мы дополнительно ввели пять категорий учителей, которые были не учтены в региональных выплатах. Новые выплаты будут идти из муниципального бюджета. Их получат именно те педагоги, которые придут работать в Балашиху и будут снимать жилье. Наем жилья им будет компенсироваться. Это учителя иностранных языков, истории и обществознания, географии, технологии и физической культуры», - прокомментировал Геннадий Попов.

Также на встрече депутаты назначили дату публичных слушаний. Внесение изменений и дополнений в устав Балашихи обсудят 5 октября.

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Депутаты Учителя Балашиха

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