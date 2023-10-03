Заболеваемость алкоголизмом снизилась в Подмосковье

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«Уже несколько лет мы наблюдаем позитивную динамику по сокращению количества тех, кто страдает от алкоголизма. Так, заболеваемость алкоголизмом в 2022 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 5%. И на те же 5% снизилась она в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал он.

Виталий Холдин напомнил, что безопасных доз алкоголя не существует. Вред организму может нанести даже один бокал вина. Нарколог добавил, что не следует употреблять даже каплю спиртного во время беременности. Если отказаться от алкоголя не получается, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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