Заблудившуюся в лесу под Можайском женщину вынесли на руках спустя 8 часов скитаний по чаще

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Случай произошел 30 сентября. Местная жительница позвонила на номер 112 и сообщила, что увлеклась сбором грибов в ельнике около деревни Лыкшево и заблудилась. Она очутилась в незнакомой местности возле реки и не смогла найти дорогу назад.

«По карте определили, что она вышла к реке Лусянке. Дежурная смена, прибыв в этот район, стала подавать сигналы с помощью громкоговорителя, но любительница грибов их едва слышала», - рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 308 Роман Протасевич.

Тогда спасатели подъехали с противоположной стороны от места, где женщина вошла в лес. Начали прочесывать квадрат за квадратом, работая на отклик. Поиски осложняла болотистая и труднопроходимая местность.

Во время спасательной операции работники ПСЧ преодолели бобровую плотину, переправились на другую сторону реки и прошли километры труднопроходимых зарослей. Только тогда они, наконец, нашли женщину.

Заблудившаяся сильно устала - к этому моменту она провела в лесу уже около восьми часов. Она не смогла самостоятельно преодолеть обратный путь из леса, поэтому спасатели вынесли ее на руках и доставили в деревню. От медицинской помощи любительница грибов отказалась.

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