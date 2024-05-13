Забег в поддержку команды по адаптивному хоккею пройдет в Подольске
Благотворительный забег «Бежим к Победе» пройдет в Подольске в поддержку детской команды по адаптивному хоккею 19 мая. Всем участникам предстоит преодолеть дистанцию в один километр.
Забег состоится в парке имени Виктора Талалихина. Регистрация будет проходить у центрального входа.
К участию приглашают всех желающих вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Каждый спортсмен получит памятный подарок от организаторов. Помимо этого, на спортивном мероприятии разыграют специальные призы: велосипед, самокат, ювелирные украшения, подарочные боксы и многое другое.
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