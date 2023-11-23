Забег в память о разведчике Викторе Леонове прошел в Зарайске

Также в этот день прошел концерт «Леоновские встречи». Гостям рассказали о фактах из жизни разведчика. Некоторые из присутствовавших были лично знакомы с Виктором Леоновым, в их числе военнослужащие Балтийского и Тихоокеанского флотов.

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Памятные мероприятия приурочили к 107-летию со дня рождения разведчика. Виктор Леонов был командиром отдельных разведывательных отрядов Северного и Тихоокеанского флотов.

В сквере, который носит его имя, прошла мемориальная акция. Жители села Протекино возложили цветы и венки к бюсту дважды Героя Советского Союза. Затем около 50 человек приняли участие в 12-километровом забеге.