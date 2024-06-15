Забег в честь Дня медработника прошел в городском округе Пушкинский
В преддверии Дня медицинского работника в Пушкино состоялся забег на «Кубок Розанова В.Н.». В мероприятии принял участие заместитель министра здравоохранения региона Максим Максимов.
Участники пробежали по набережной реки Серебрянки. Всего приняли участие около 80 человек. Помимо медработников Пушкинской больницы, участие приняли сотрудники медицинских учреждений из Истры, Лыткарино, Можайска, Мытищ, Щелково, Балашихи, Раменского, Электрогорска и других городов Подмосковья.
Первое место занял Михаил Рузаков, сотрудник Психиатрической больницы № 5 Сергиева Посада.
Главный врач Пушкинской больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов и правнук известного российского хирурга Владимира Розанова Федор Семенов вручили победителям награды.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.
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