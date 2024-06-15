Забег в честь Дня медработника прошел в городском округе Пушкинский

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Участники пробежали по набережной реки Серебрянки. Всего приняли участие около 80 человек. Помимо медработников Пушкинской больницы, участие приняли сотрудники медицинских учреждений из Истры, Лыткарино, Можайска, Мытищ, Щелково, Балашихи, Раменского, Электрогорска и других городов Подмосковья.

Первое место занял Михаил Рузаков, сотрудник Психиатрической больницы № 5 Сергиева Посада.

Главный врач Пушкинской больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов и правнук известного российского хирурга Владимира Розанова Федор Семенов вручили победителям награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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