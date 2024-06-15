15 июня 2024, 16:50

Забег в честь Дня медработника прошел в городском округе Пушкинский

Администрация г.о. Пушкинский
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В преддверии Дня медицинского работника в Пушкино состоялся забег на «Кубок Розанова В.Н.». В мероприятии принял участие заместитель министра здравоохранения региона Максим Максимов.

Участники пробежали по набережной реки Серебрянки. Всего приняли участие около 80 человек. Помимо медработников Пушкинской больницы, участие приняли сотрудники медицинских учреждений из Истры, Лыткарино, Можайска, Мытищ, Щелково, Балашихи, Раменского, Электрогорска и других городов Подмосковья.

Первое место занял Михаил Рузаков, сотрудник Психиатрической больницы № 5 Сергиева Посада.

Главный врач Пушкинской больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов и правнук известного российского хирурга Владимира Розанова Федор Семенов вручили победителям награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Спортсмены Пушкино
15 июня 2024, 17:14
Два новых футбольных поля открыли в городском округе Пушкинский
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В городах Пушкино и Ивантеевка открыли футбольные поля с искусственным покрытием. Заместитель главы округа Пушкинский Елена Панькив приняла участие в торжественной церемонии.

Елена Викторовна поздравила всех присутствующих с этим событием, отметив значимость спортивных занятий для молодежи.

В Центральном парке Ивантеевки на новом поле прошел первый матч, в котором поучаствовали воспитанники местной спортивной школы, а в Центральном парке Пушкино состоялась матчевая встреча футбольных команд ФК «Пушкино», завершившаяся со счетом 1:1.

Отметим, что футбольные поля построены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Футбол Пушкино
15 июня 2024, 16:57
Футбольный фестиваль «ЦСКА — Все сюда!» провели в Одинцове
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Футбольный фестиваль «ЦСКА — Все сюда!» прошел на центральном стадионе Одинцова. Спортивный праздник при поддержке Агентства стратегических инициатив и правительства Московской области организовал армейский клуб.

Главными целями мероприятия стала популяризация здорового образа жизни и мотивация всех участников к занятиям спортом. Кроме того, на фестивале прошел отбор талантливых молодых ребят, сильнейшие из которых пройдут обучение в академии ЦСКА.

«Агентство стратегических инициатив окажет фестивалю всестороннюю поддержку, чтобы и ученики спортивных школ, и простые ребята, которые занимаются спортом пока что на любительском уровне, получили шанс пройти обучение в академии ЦСКА», - рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Более 100 детей 10- 11 лет приняли участие в турнире в формате 3×3 на специальных надувных площадках, а затем юные футболисты прошли тестирование технического и физического уровня подготовки.

Кроме того, все желающие смогли взять автограф у защитника ЦСКА Алексея Березуцкого и сделать фотографию с одним из главных трофеев в истории клуба - кубком УЕФА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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ЦСКА Дети Фестивали
15 июня 2024, 16:40
Коммунальные работники устранили последствия непогоды в Воскресенске
Администрация г.о. Воскресенск
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В четверг городской округ Воскресенск, как и весь Подмосковный регион, пострадал от сильнейшего ливня. Глава округа Алексей Малкин поручил оперативно устранить последствия непогоды и проконтролировал ход выполнения работ.

Глава вместе со специалистами посетил место размыва дороги на улице Строителей, соединяющей микрорайоны Москворецкий и Цемгигант. На этом участке временно приостановлено движение транспортных средств до устранения последствий.

После спада воды специалисты проведут обследование водопропускных труб, уберут мусор, а затем выровняют и укрепят территорию. Далее подрядная организация продолжит ремонт дорожного полотна и тротуара. Как только дорога будет восстановлена, проезд по ней откроют.

Напомним, что сейчас объезд возможен по улицам Чапаева, Суворова, Гиганта и Колыберевская.

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ЖКХ Воскресенск Ремонтные работы
15 июня 2024, 16:22
Выездной прием администрации прошел в поселке Любучаны под Чеховом
Телеканал «360»
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Представители администрации городского округа Чехов провели выездной прием жителей поселка Любучаны. Во встрече принял участие глава округа Михаил Собакин.

Вместе с коллегами Михаил Собакин проводил прием граждан в Любучанской школе. Он рассмотрел вопросы, касающиеся демонтажа опасных конструкций и очистки участка старого рынка от мусора, уточнил сроки ремонта коммуникаций в многоквартирном доме и включил в план обустройство ливневки у пешеходной дорожки к школе.

Среди наиболее обсуждаемых тем были модернизация системы водоотведения, ремонт дорог и домов, благоустройство территории и уборка мусора. На эти вопросы ответили 20 специалистов администрации округа.

Отметим, что на прием пришли 47 человек, которые задали более 60 различных вопросов. Каждый из них рассмотрен, а обращения, требующие более детальной проработки, включены в план мероприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство ЖКХ Чехов Дороги

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