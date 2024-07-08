Забег «Сырный трейл» с дегустацией фермерской продукции пройдет в Истре

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Участники могут выбрать для себя одну из четырех дистанций на выбор, самая длинная из них - 25 километров. Для детей подготовили «йогуртовые старты» на 500 и 1000 метров. Некоторые маршруты проходят через действующий коровник, красивые поля и леса.

На дистанциях предусмотрены пункты питания с сырами разных сортов. На финише каждый участник получит особую фермерскую медаль.

Для гостей будет выступать кавер-группа Astalavista, а главным призом соревнований станут шесть килограммов сыра.

Регистрация на «Сырный трейл» открыта на сайте Istra.run.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».