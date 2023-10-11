Забег по историческому маршруту вдоль усадеб прошел в Щелкове

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

Стартовали бегуны в поселке Монино. Трек называли «Дворянскія версты», ведь маршрут проходил через пять подмосковных усадеб: Гребнево, Никольское-Тимонино, Глинки, Савинское и Медное-Власово.

«Много у нас разных событий беговых и должна быть какая-то изюминка. <…> Хотелось что-то привнести в этот трек и показать не избеганные места в ближайшем Подмосковье», - поделился организатор пробежки Сергей Мельников.

На последней остановке перед финишем участников угостили горячим чаем и домашней выпечкой. Подкрепившись и немного отдохнув, спортсмены отправились к финальной точке маршрута - памятнику Пушкину в Щелкове.

«Я считаю, что это воспитание характера, закалка. Потому что даже мы стараемся каждую пятницу бегать в любую погоду, при любой температуре. Это такой волшебный пендель, который заставляет тебя надеть форму, кроссовки и побежать», - поделился участник пробежки Сергей Бахмутов.

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