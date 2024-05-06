Забег легкоатлетов ко Дню Победы прошел в Дмитрове

«Дистанции сегодня бели три, пять и 10 километров. Ребята показали достойные результаты. На финише можно было попить чаю с угощениями. Также здесь представлено большое количество автотехники», - сказала директор Центра развития физической культуры, спорта и отдыха Анастасия Малахова.

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Забег «Помню. Бегу. 79» провели в центре зимних видов спорта в Дмитрове. Это уже традиция в округе - забег прошел в пятый раз. И каждый раз он собирает легкоатлетов и любителей бега из разных округов Московской области. Для участия нужны были желание и справка от педиатра или терапевта о допуске к забегу.

На открытии участники забега подняли Знамя Победы. После подведения результатов в каждой группе победителям вручили кубки, медали и грамоты.