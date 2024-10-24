24 октября 2024, 19:47

Забег «5 верст» пройдет в парке культуры и отдыха в Жуковском 26 октября

Читайте нас в: Google Новости

Очередной субботний забег «5 верст» по обновленной трассе в состоится 26 октября в 8:40 в Жуковском парке культуры и отдыха. Точкой сбора является сцена в городском парке.

Участникам предлагается преодолеть дистанцию в пять километров в комфортном для себя темпе: кто-то может выбрать быстрый бег, другие - предпочесть трусцу или просто прогулку. Для обеспечения комфорта и поддержки всех участников предусмотрены волонтеры-замыкающие, чтобы никто не остался позади.

Мероприятие организовано всероссийским движением «5 верст», которое каждую субботу объединяет бегунов более чем в 100 городах России. Участие бесплатное, а для отслеживания своего прогресса можно зарегистрироваться на сайте и получить персональный QR-код, который откроет двери на забеги «5 верст» по всей стране.

Принять участие могут как взрослые, так и дети (до 14 лет - только в сопровождении взрослых). Вы можете выступить как бегун или попробовать себя в роли волонтера. После финиша всех участников ждет горячий чай, который согреет и добавит сил после пробежки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Жуковский
24 октября 2024, 19:33
Администрация Жуковского проведет прием жителей в школе № 10 25 октября
Читайте нас в: Google Новости
В городе Жуковский 25 октября пройдет встреча с жителями в формате «Выездной администрации». Мероприятие состоится в 17:00, в школе № 10, расположенной на улице Левченко, 7.

На повестке дня обсуждение новой схемы движения в микрорайоне № 5 и строительство дороги по улицам Гризодубовой-Анохина. Жители города смогут задать любые интересующие их вопросы и оставить письменные обращения представителям администрации.

Такие встречи позволяют наладить диалог между властями и горожанами, а также оперативно решать актуальные проблемы города. Все желающие приглашаются принять участие в обсуждении важных для города вопросов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Жуковский
24 октября 2024, 18:52
Жители Истры отправили донорскую компенсацию на нужды участников СВО
Читайте нас в: Google Новости
Истринскую клиническую больницу построили два года назад. Недавно здесь впервые прошла акция «День донора».

За первый час акции, которая проходила в Истринской больнице, сдали 2,5 литра крови. Всего в этот день приняли больше 45 доноров.

Процедура проста - все желающие заполняют анкету, проходят осмотр у врача, сдают анализы и, если все хорошо, отправляются в кабинет для сдачи. Впервые денежную компенсацию для доноров можно было пожертвовать на нужны бойцов СВО.

«Доноры крови также приняли участие в акции по сбору денежных средств на нужды СВО. Их передадут в пункт помощи бойцам для дальнейшего приобретения технического оборудования», - поделился заместитель руководителя управления по безопасности округа Николай Мамонтов.

Донорская кровь отправилась в Волоколамский распределительный центр. Оттуда по запросу будет доставляться в больницы и хосписы.

С начала 2024 года в России кровь сдали более одного миллиона человек - это десятилетний максимум. В Подмосковье свыше 28 тысяч жителей являются «Почетными донорами России».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Истра Врачи
24 октября 2024, 18:45
Четыре трансформаторные подстанции реконструировали в Солнечногорске
Читайте нас в: Google Новости
Реконструкцию трансформаторных подстанций в деревнях Горетовка, Белавино, Задорино и Радумля завершили в Солнечногорске. Специалисты «Россети Московский регион» заменили трансформаторы на более мощные — с 160 киловольт-ампер на 630 с возможностью увеличения до 1000. Это позволило улучшить надежность электроснабжения для более четырех тысяч жителей.

В рамках программы по улучшению качества и надежности электроснабжения в Солнечногорске ведутся работы более чем в 50 населенных пунктах.

Сотрудники «Россетей» устанавливают 14 автоматических пунктов секционирования и модернизируют 25 трансформаторных подстанций в Поварове, Ложках, Менделееве, Новой, Белавине, Алексеевском, Кривцове, Радумле, Жилине и других.

До конца года планируется модернизация 16 участков кабельных линий с заменой на линии большего сечения. Это позволит увеличить пропускную способность и снизить потери напряжения в деревнях и садовых товариществах Хоругвино, Бухарово, Кочугино, Шелепаново, Никифорово, Литвиново, Переслегино, Судниково и других.

Также будет проведена реконструкция четырех линий электропередач общей протяженностью более 40 километров в населенных пунктах Овсянниково, Ложки, Пешки, Терехово, Есипово, Мошницы и Дулепово.

«В Солнечногорске проводят масштабную реконструкцию электросетевых объектов. Она улучшит пропускную способность линии электропередачи и кабелей, снизит потери напряжения и, как итог, повысит качество электроснабжения для наших жителей. В этом году компания „Россети Московский регион“ также прокладывает резервные кабельные и воздушные линии на территории округа. Это обеспечит дополнительную возможность перезапитать потребителя в случае перебоя и минимизировать количество отключений», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Новые электросетевые объекты в Солнечногорске оснащают современным электрооборудованием, включая распределительные пункты, кабельные линии и блок-трансформаторы, что позволит перераспределить и нормализовать нагрузку в ряде населенных пунктов.

Данная программа по повышению надежности электроснабжения реализуется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Электричество Ремонтные работы
24 октября 2024, 18:34
Товарищеский матч отцов и детей провели в Химках
Читайте нас в: Google Новости
В Химках провели футбольный матч отцов и детей на территории лицея № 21. Игра прошла в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Товарищеский матч приурочили ко Дню отца.

Участников поприветствовали председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Сейчас многие семьи проходят через сложное испытание - десятки тысяч отцов находятся в зоне СВО, где с честью выполняют боевые задачи. В этом отражается их мужественность. Защита родины и защита семьи - долг каждого мужчины. Желаю всем отцам стойкости, терпения и бодрости духа», - сказал Сергей Малиновский.

Дети победили родителей в результате пенальти со счетом 6:5. После участникам рассказали о значимости отцовского воспитания, семейных ценностей и традиций.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила важность проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он формирует у молодежи уважение к стране.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Химки Футбол

Новости по теме