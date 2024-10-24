Забег «5 верст» пройдет в парке культуры и отдыха в Жуковском 26 октября

Участникам предлагается преодолеть дистанцию в пять километров в комфортном для себя темпе: кто-то может выбрать быстрый бег, другие - предпочесть трусцу или просто прогулку. Для обеспечения комфорта и поддержки всех участников предусмотрены волонтеры-замыкающие, чтобы никто не остался позади.

Мероприятие организовано всероссийским движением «5 верст», которое каждую субботу объединяет бегунов более чем в 100 городах России. Участие бесплатное, а для отслеживания своего прогресса можно зарегистрироваться на сайте и получить персональный QR-код, который откроет двери на забеги «5 верст» по всей стране.

Принять участие могут как взрослые, так и дети (до 14 лет - только в сопровождении взрослых). Вы можете выступить как бегун или попробовать себя в роли волонтера. После финиша всех участников ждет горячий чай, который согреет и добавит сил после пробежки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».