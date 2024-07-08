Южно‑Лыткаринская трасса объединит Варшавское и Носовихинское шоссе
Южно‑Лыткаринская автодорога станет дублером МКАДа. Трасса объединит Варшавское и Носовихинское шоссе. Благодаря этому разгрузится трафик в юго-восточном направлении Московской области.
На данный момент идет подготовка почвы для установки дорожного покрытия. На тех участках дороги, где уже завершены работы по установке опор и монтажу пролетных конструкций, ведется строительство эстакады.
Автодорога протянется на 45 километров через пять городских округов. Здесь будет пропускная способность 40 тысяч автомобилей в сутки. Трассу расширят до шести полос. Установят ограничение скорости до 110 километров в час.
Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.
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