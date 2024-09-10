Юристы из Можайска проведут бесплатные консультации для семей участников СВО
Бесплатные консультации для участников специальной военной операции и их семей проведут 20 сентября в Можайске. Такая работа проводится в округе регулярно.
Бесплатные консультации проведут в доме № 17 на улице Фрунзе в здании Военного комиссариата. Услуги могут получить участники специальной военной операции их семьи. У них появится возможность задать вопросы по поиску пропавших без вести бойцов, возможности демобилизации по возрасту, выплатам, обеспечению земельными участками, продлению контракта и освобождению из плена.
Отметим, такая работа в Можайске проходит регулярно. Более 65 заявителей получили ответы на вопросы во время работы бесплатных юридических консультаций. Они проводятся один раз в месяц по инициативе государственного фонда «Защитники отечества».
Справки можно получить по телефону: 8 (496) 387-46-03.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».