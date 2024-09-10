Юристы из Можайска проведут бесплатные консультации для семей участников СВО

В Одинцовском округе к концу года планируют отремонтировать 34 фасада жилых домов. Работы по капремонту проходят в рамках региональной программы.

На территории муниципалитета в этом году уже обновили 12 фасадов. В ближайшее время работы проведут в Кубинке-10 и на улице Генерала Вотинцева в Кубинке, а также в деревне Акулово. Рабочие займутся укреплением несущих конструкций, улучшат теплоизоляцию и обновят внешний вид зданий.

«Капитальный ремонт фасадов в Подмосковье - это важная часть нашей работы по повышению качества городской среды. С момента старта программы в 2014 году мы обновили более четырех тысяч фасадов, и продолжаем активно работать в этом направлении», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Собственники многоквартирных домов и все желающие могут следить за ходом работ по капитальному ремонту онлайн. Для этого можно перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта Московской области и выбрать дом с доступной видеотрансляцией.

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