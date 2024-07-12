Юридический колледж в Наро-Фоминске выпустил 60 молодых специалистов

На данный момент в колледже продолжат обучаться 325 будущих юристов, а в новом учебном году планируют набрать еще 200 первокурсников.

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В этом году выпускников подготовили по двум направлениям: право и судебное администрирование; право и организация социального обеспечения. Молодые юристы получили 14 дипломов с отличием.

«Юридическое образование универсальное. Это хороший старт в разных направлениях профессиональной деятельности. Мы надеемся, что ребята пополнят ряды государственных служащих, в любом случае округ приобретет хороших специалистов», - отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

После окончания колледжа большинство выпускников собираются продолжить учебу в вузе, а затем и работать по выбранной специальности. Несколько студентов после прохождения практики в Наро-Фоминском городском суде, службе судебных приставов и управлении соцразвития уже получили предложения по работе. Востребованность и актуальность профессии подтверждает и высокий проходной балл на бюджетные места.