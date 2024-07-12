12 июля 2024, 08:53

Юридический колледж в Наро-Фоминске выпустил 60 молодых специалистов

Телеканал «360»
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Первый выпускной прошел в колледже Всероссийского государственного университета юстиции в Наро-Фоминске. Учебу там завершили 60 квалифицированных специалистов в области юриспруденции и права.

На данный момент в колледже продолжат обучаться 325 будущих юристов, а в новом учебном году планируют набрать еще 200 первокурсников.

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В этом году выпускников подготовили по двум направлениям: право и судебное администрирование; право и организация социального обеспечения. Молодые юристы получили 14 дипломов с отличием.

«Юридическое образование универсальное. Это хороший старт в разных направлениях профессиональной деятельности. Мы надеемся, что ребята пополнят ряды государственных служащих, в любом случае округ приобретет хороших специалистов», - отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

После окончания колледжа большинство выпускников собираются продолжить учебу в вузе, а затем и работать по выбранной специальности. Несколько студентов после прохождения практики в Наро-Фоминском городском суде, службе судебных приставов и управлении соцразвития уже получили предложения по работе. Востребованность и актуальность профессии подтверждает и высокий проходной балл на бюджетные места.

Наро-Фоминск Студенты
12 июля 2024, 10:15
Лесной пожар потушили в Белопесоцком
Комлесхоз МО
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Система видеомониторинга помогла обнаружить лесной пожар в Ступинском участковом лесничестве 11 июля. Возгорание в четырех километрах от поселка Белопесоцкий оперативно затушили.

На место направили пять единиц техники и 11 пожарных. Им потребовалось почти четыре часа, чтобы ликвидировать возгорание.

Пожар был низовым и произошел из-за действия человека. Охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. За поджог предусмотрены штрафы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Ступино
11 июля 2024, 23:37
Подмосковные пловцы выиграли 2 золотые медали на первенстве России
Всероссийская федерация плавания
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Подмосковные спортсмены выиграли две золотые медали первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Дарья Рогожинова завоевала золото на дистанции 100 метров баттерфляем. Накануне спортсменка также оставила позади соперниц на дистанции 200 метров в той же дисциплине.

Еще одну золотую медаль в копилку сборной команды подмосковных спортсменов принесли пловцы Анатолий Гусенков, Виталий Нечаев, Александр Санин и Иван Косенко. Они выиграли в эстафете вольным стилем 4×200 метров.

Всего на счету сборной Московской области уже шесть медалей первенства России: три золотые, две серебряные и одна бронзовая. В соревнованиях, которые проходят с 8 по 12 июля в Обнинске, участвуют 920 спортсменов из 60 регионов России.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены Золото
11 июля 2024, 23:24
Минимущества напомнило о действии ЗОУИТ в Подмосковье
МИО МО
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Жителям Подмосковья рассказали, как не купить участок с обременением прав. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова напомнила, что в регионе действуют 24 вида ЗОУИТ – зон, где права собственников могут быть ограничены.

По словам министра, в Едином государственном реестре недвижимости Подмосковья содержатся данные о 113 803 границах подобных территорий. Речь идет об охранных зонах ЛЭП, газопроводов, придорожных полосах и других местах.

«В зависимости от вида зоны устанавливаются соответствующие ограничения на использование земельного участка», - объяснила Адигамова.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно заказать выписку из ЕГРН, генплан земельного участка или проверить понравившийся объект на Публичной кадастровой карте.

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Недвижимость
11 июля 2024, 22:50
Более 800 ЭЗС появится во дворах Подмосковья в 2025 году
Минэнерго МО
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Электрозарядные станции могут появиться в каждом подмосковном дворе. Поручение улучшить условия пользования электро и гибридными автомобилями дал глава региона Андрей Воробьев. Соответствующие изменения внесены в Постановление правительства Московской области «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».

По словам вице-губернатора Московской области - министра энергетики региона Евгения Хромушина, в Подмосковье уделяется большое внимание развитию зеленой энергетики, в том числе увеличению сети электрозарядных станций, и теперь благодаря новым правилам этот процесс ускорится.

«При проектировании и организации площадок автостоянок в зоне жилой и общественно-деловой застройки необходимо предусматривать места для хранения электромобилей и гибридных автомобилей, а также инфраструктуру для их заряда», - пояснил Хромушин.

Он добавил, что во дворах многоквартирных домов 5% от общего числа машино-мест должно быть оборудовано ЭЗС, а в торгово-развлекательных комплексах - 6%.

Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской положительно оценила предстоящие изменения.

«Технологии не стоят на месте, электрозаправочные станции - важная часть современной инфраструктуры. Уверена, что жители региона положительно отнесутся к установке зарядных станций для электромобилей и гибридных автомобилей вблизи их домов», - отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Сегодня в регионе работает 484 ЭЗС, из них 202 станции быстрые и 282 - медленные.

Хромушин рассказал, что в планах регионального Минэнерго в этом году установить 145 ЭЗС, а к концу 2025 года их количество составит 829 единиц.

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Благоустройство Электричество

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