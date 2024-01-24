Юный житель Лобни стал призером интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»
Ученик лобненской школы № 9 Артем Юдин принял участие в открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие». Он прошел на региональный этап конкурса, став победителем третьей степени.
Такой высокий результат позволил юному лобненцу пройти в финал олимпиады, который состоится в Волгограде.
В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы дополнительного образования. Здесь работают бесплатные секции и кружки разнообразной направленности. Они организованы как на базе общеобразовательных школ, так и в других бюджетных организациях.
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