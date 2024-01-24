Юный житель Лобни стал призером интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»

Еженедельное совещание с представителями профильных служб прошло в Одинцове. Главными темами обсуждения стали: транспортная доступность, уборка дорог от снега, качественное отопление и энергоснабжение в квартирах, а также своевременный вывоз мусора со дворов.

С 1 по 17 января МЦУР зарегистрировал 581 обращение по работе общественного транспорта. На маршрутах № 10, 11 и 13 в Звенигороде - большие интервалы движения. В Одинцове самые проблемные маршруты - № 477, 139, 2. Например, маршрут № 477 отменили и жители микрорайона Новая Трехгорка стали пользоваться маршрутом № 139. Из-за возросшего потока пассажиров маршрут № 139 в часы пик переполнен.

Для исправления ситуации в округе на проблемные маршруты дополнительно выделили 15 машин среднего класса.

Вопросы отопления и энергоснабжения также актуальны в округе. В некоторых населенных пунктах наблюдались перебои с электроэнергией. Все аварии оперативно устранили и теперь проводят мероприятия по модернизации электросетей.

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