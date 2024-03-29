Юный житель Лобни победил на всероссийском турнире по фехтованию

Аркадий занимается в спортивной школе олимпийского резерва по летним видам спорта. В юном возрасте он уже является кандидатом в мастера спорта. Его тренирует Наталья Муршудова.

Первенство региона по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет прошло в Подмосковье в минувшие выходные. Один из участников представит регион на соревнованиях Центрального федерального округа.

Ранее пресс-служба администрации городского округа Лобня сообщила , что воспитанник «Академии спорта» Ника Митаишвили выступил на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо. Парень также стал победителем первенства региона по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет.

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