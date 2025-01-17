17 января 2025, 17:19

Юный спортсмен из Ленинского округа выиграл 2 чемпионских пояса за день

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Читайте нас в: Google Новости

Воспитанник спортивного клуба Vardanyan Team Армен Аветисян за один день завоевал два пояса «Чемпионский прорыв» Московской федерации панкратиона. Шестилетний вундеркинд в течение года одержал семь побед на турнирах, организованных Министерством спорта.

Юный спортсмен тренируется в клубе всего год, но за это время уже выиграл около 50 медалей различного достоинства, а также бойцовские пояса, кубки и даже перстень. Он стал чемпионом Европы по джиу-джитсу, победителем чемпионатов Москвы по панкратиону и миксфайту.

«Я регулярно посещаю тренировки и всегда прихожу на них с радостью. В будущем непременно стану профессиональным спортсменом», - поделился Армен Аветисян.

«Он тренируется наравне со всеми и показывает потрясающие результаты. У него огромные планы на будущее, и мы уверены, что он сможет достичь еще больших высот», - отметил руководитель клуба смешанных единоборств Артур Варданян.

Спортсмены Ленинский округ
17 января 2025, 17:42
Количество трудоустроенных в Подмосковье жителей превысило 4,6 миллиона
Министерство социального развития Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 4,6 миллиона жителей трудоустроены в Подмосковье. Сейчас в регионе насчитывается около 70 тысяч вакансий, а уровень безработицы опустился до 0,1%.

В Подмосковье работают программы профессионального обучения и переподготовки, а количество вакансий превышает число соискателей, рассказали в региональном Минсоцразвития. По словам вице-губернатора Людмилы Болатаевой, в среднем на одного безработного приходится около 13 предложений.

Количество вакансий по разным специальностям и направлениям составляет 70 тысяч, при этом соискателей - почти шесть тысяч человек.

В топ дефицитных профессий по итогам 2024 года вошли специалисты в сфере строительства, транспорта и логистики, здравоохранения и промышленности. Так, сейчас в Подмосковье требуется свыше 1,2 тысячи каменщиков, более 3,2 тысячи водителей, около 2,1 тысячи слесарей и порядка 800 медиков.

Ознакомиться со всеми вакансиями жители могут при помощи интернет-портала «Работа в России».

Рабочие места
17 января 2025, 17:39
Незаконную вышку сотовой связи снесут в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Законность постройки проверили в администрации округа. Выяснилось, что башня установлена менее чем в 50 метрах до жилых домов, что недопустимо по нормам и правилам безопасности.

Жители задавали в многочисленных обращениях в администрацию городского округа вопрос о законности вышки сотовой связи рядом с жилыми домами в деревне Большая Черная. Проведенная проверка подтвердила, что объект возведен с нарушениями.

Администрация Мытищ обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Альянс Плюс» и потребовала снести антенно-мачтовое сооружение связи. Государственную экспертизу спорного объекта провели в ходе судебного разбирательства. Эксперт установил, что башня установлена менее чем в 50 метрах до жилых домов, что недопустимо. Сама опора возведена с нарушением строительных норм, а привести ее в соответствие невозможно, необходимо демонтировать сооружение.

Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Елена Лебеденко подтвердила, что объект нарушал права и охраняемые законном интересы третьих лиц и создавал угрозу жизни и здоровью граждан.

Арбитражный суд постановил полностью удовлетворить требования администрации. Суд обязал ответчика компанию «Альянс Плюс» снести вышку сотовой связи и ее фундамент в установленные законодательством сроки. В случае неисполнения вышка будет ликвидирована с последующим возмещением понесенных расходов.

Суд Мытищи Законы
17 января 2025, 17:27
Работу автобусов на 2 маршрутах продлят в Ленинском округе в ночь на Крещение
Пресс-служба Губернатора МО
Читайте нас в: Google Новости
В ночь с 18 на 19 января для удобства жителей и гостей муниципалитета общественный транспорт будет ходить до мест крещенских купаний. Изменения коснутся двух маршрутов — № 367 и № 1228.

Общественный транспорт до мест, где оборудованы купели, будет курсировать до 03:00 19 января. Автобус № 1228 «Развилка - Москва (улица Люблинская)» довезет прихожан до Христорождественского храма в селе Беседы. На автобусе № 367 «Константиново - Москва (станция метро \"Домодедовская\")» можно доехать до Преображенского храма в поселке Совхоза имени Ленина, до озера Кругляш у храма Преображения Господня в селе Остров, а также до деревни Апаринки, где купель установят на территории учебного центра МЧС.

Для владельцев автомобилей в местах крещенских купаний будут организованы временные парковки. Также приведут в порядок подъезды и подходы к храмам.

В городском округе в этом году оборудуют шесть мест для омовений: две купели на открытых водоемах и еще четыре - на территории храмов. Везде организованы теплые раздевалки и раздача горячего чая, будут дежурить медики, спасатели и волонтеры.

Православие Автобусы Ленинский округ
17 января 2025, 17:22
Старый Новый год отметили в Доме культуры «Октябрь» в Лосино-Петровском
Дом культуры Октябрь
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Дома культуры «Октябрь» провели анимационную программу в парке культуры и отдыха «Свердловский». В ней приняли участие как взрослые, так и дети.

Сказочные герои Эльфы провели зарядку и подвижные игры, а также танцевальные флешмобы и мини-дискотеку.

«Спасибо всем, кто пришел разделить с нами этот волшебный момент! Мы счастливы видеть ваши улыбки и надеемся, что Старый Новый год стал для вас по-настоящему особенным», - сказали организаторы данного мероприятия.

Лосино-Петровский

Новости по теме