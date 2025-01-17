Юный спортсмен из Ленинского округа выиграл 2 чемпионских пояса за день
Воспитанник спортивного клуба Vardanyan Team Армен Аветисян за один день завоевал два пояса «Чемпионский прорыв» Московской федерации панкратиона. Шестилетний вундеркинд в течение года одержал семь побед на турнирах, организованных Министерством спорта.
Юный спортсмен тренируется в клубе всего год, но за это время уже выиграл около 50 медалей различного достоинства, а также бойцовские пояса, кубки и даже перстень. Он стал чемпионом Европы по джиу-джитсу, победителем чемпионатов Москвы по панкратиону и миксфайту.
«Я регулярно посещаю тренировки и всегда прихожу на них с радостью. В будущем непременно стану профессиональным спортсменом», - поделился Армен Аветисян.
«Он тренируется наравне со всеми и показывает потрясающие результаты. У него огромные планы на будущее, и мы уверены, что он сможет достичь еще больших высот», - отметил руководитель клуба смешанных единоборств Артур Варданян.