20 октября 2024, 18:25

Юный шахматист из Подольска примет участие в чемпионате мира в Бразилии

Медиасток.рф
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Юный шахматист из Подольска Святослав Лисенков удостоился Гранта I степени Федерации шахмат Московской области. Действующий чемпион России среди юношей до 15 лет уже зарекомендовал себя как один из самых перспективных молодых шахматистов страны.

Он дважды становился победителем всероссийского финала «Белой ладьи» в составе команды областной гимназии имени Примакова, а также завоевал призовые места на командных чемпионатах России и первых спортивных играх Александра Невского в составе сборной Московской области.

Святослав также является многократным победителем Кубка Карякина и юношеских чемпионатов области в различных дисциплинах. Недавно он вернулся из Сочи, где принял участие в личных чемпионатах России по рапиду и блицу среди мужчин, показав отличные результаты и одержав победу над многими именитыми гроссмейстерами.

Впереди у Святослава важное событие - через десять дней он отправится в Бразилию, чтобы защищать честь Московской области и всей России на Первенстве мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. Турнир пройдет в городе Флорианополис с 28 октября по 10 ноября.

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Спортсмены Подольск
20 октября 2024, 18:47
Встреча добровольческих молодежных движений прошла в Домодедове
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Глава Домодедова Евгения Хрусталева вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым, заместителем председателя Мособлдумы Александром Наумовым и депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым провела встречу с семьями участников СВО и жителями, для которых взаимопомощь стала неотъемлемой частью жизни. На сегодняшний день более 50 тысяч человек являются участниками молодежных добровольческих движений округа.

Эти движения, изначально сформировавшиеся в период пандемии, теперь представляют собой мощное объединение с общими целями, которое оперативно реагирует на современные вызовы. Недавно в Курскую область было отправлено 7,5 тонны гуманитарной помощи.

Система образования в Домодедово уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Многие молодые люди с энтузиазмом становятся юными талалихинцами, кадетами и юнармейцами, активно участвуя в инициативах по сохранению исторической правды.

«Спасибо за вклад, который вы ежедневно вносите в общее дело помощи ближнему. Мы не забываем прошлое, пишем страницы нашей истории и вместе делаем этот мир лучше», - отметила Евгения Хрусталева.

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Волонтеры Молодежь Город Домодедово
20 октября 2024, 16:57
Администрация Наро-Фоминска провела встречу с работниками промпредприятия
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В Наро-Фоминском городском округе состоялся очередной выездной прием администрации, в рамках которого представители муниципалитета посетили производство компании «Арнест Упаковочные Решения». Это предприятие является ведущим производителем алюминиевой упаковки в России.

Мероприятия такого формата играют важную роль в обмене мнениями и установлении прямого диалога между жителями и властью. На встрече присутствовали представители окружной администрации, управляющих компаний, руководители социального блока и сферы здравоохранения. Сотрудники компании активно делились своими проблемами и предложениями, касающимися улучшения качества жизни в округе.

В рамках обсуждения поднимались актуальные темы, такие как кадровый вопрос в Наро-Фоминской областной больнице и доступность медицинских услуг, обеспечение компенсации многодетным семьям за дополнительное образование детей, благоустройство и модернизация внутридворовой территории и другие важные вопросы.

Представители муниципалитета внимательно рассмотрели каждое обращение. Подобные выездные приемы стали значительным шагом к улучшению взаимодействия между администрацией и общественностью, способствуя созданию более комфортной и безопасной среды для всех жителей.

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Наро-Фоминск Заводы
20 октября 2024, 16:26
Благоустройство сквера Ногина стартовало в Богородском округе
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Демонтировать старые конструкции начали в сквере Ногина в Богородском городском округе. Здесь пройдет масштабное благоустройство. На территории проведут озеленение, установят систему освещения и камеры видеонаблюдения.

Рабочие сейчас также демонтируют старые лавочки, урны и зеленые насаждения. После здесь высадят кустарники, деревья, обновят клумбу перед памятником Ногину, при этом местонахождение мемориала останется прежним.

Также в сквере установят 27 опор освещения и камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». И конечно, появятся современные скамейки и урны.

Благоустройство планируют завершить до 30 ноября. Решение об обновлении сквера приняли еще в мае на общественных обсуждениях.

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Благоустройство Богородский
20 октября 2024, 16:26
Новый апарт-комплекс построят в Дубне в 2027 году
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В районе левобережной площадки Особой экономической зоны «Дубна» начнется строительство трех 11-этажных корпусов апарт-комплекса, который поможет решить вопрос с жильем для сотрудников крупных предприятий наукограда. Презентация проекта состоялась на территории ОЭЗ, где были подписаны первые соглашения.

Комплекс будет включать 340 апартаментов, 150 машиномест, а также закрытую территорию с ночной подсветкой зданий и скоростными лифтами. Высота потолков в апартаментах составит три метра, что обеспечит комфортное проживание. На данный момент продажи открыты только для компаний-резидентов ОЭЗ.

Заместитель генерального директора «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Екатерина Белоусова отметила, что в условиях кадрового голода сотрудники приезжают из центральной России и более отдаленных регионов, и все они нуждаются в жилье. Апарт-комплекс станет отличным решением для размещения специалистов, привлеченных в наукоград.

После удовлетворения потребностей резидентов ОЭЗ, апартаменты будут доступны и для других желающих. Строительство комплекса общей площадью более 34 тысяч квадратных метров планируется завершить во второй половине 2027 года.

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Строительство Дубна

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