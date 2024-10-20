Юный шахматист из Подольска примет участие в чемпионате мира в Бразилии

Он дважды становился победителем всероссийского финала «Белой ладьи» в составе команды областной гимназии имени Примакова, а также завоевал призовые места на командных чемпионатах России и первых спортивных играх Александра Невского в составе сборной Московской области.

Святослав также является многократным победителем Кубка Карякина и юношеских чемпионатов области в различных дисциплинах. Недавно он вернулся из Сочи, где принял участие в личных чемпионатах России по рапиду и блицу среди мужчин, показав отличные результаты и одержав победу над многими именитыми гроссмейстерами.

Впереди у Святослава важное событие - через десять дней он отправится в Бразилию, чтобы защищать честь Московской области и всей России на Первенстве мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. Турнир пройдет в городе Флорианополис с 28 октября по 10 ноября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».