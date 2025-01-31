Юный пловец из Можайска выиграл серебро на соревнованиях Московской области
На областном турнире Игорь Арансон из Можайска завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров вольным стилем. Юноша улучшил свой результат, полученный в декабре на VI этапе Московских областных соревнований по плаванию Ruza-Cup «Руза новогодняя».
Спортсмен преодолел дистанцию 50 метров за 28,64 секунды. Игорь Арансон также стал третьим в заплыве на спине.
Напомним, в декабре 2024 года на VI этапе Московских областных соревнований по плаванию Ruza-Cup «Руза новогодняя» пловец из Можайска завоевал бронзовую медаль. Помимо этого, он успешно выполнил 2-й спортивный разряд на дистанции 100 метров на спине с результатом в одну минуту 11,74 секунд.
Пятой пришла к финишу на дистанции 200 метров Елизавета Доронина. А на стометровке на спине девушка заняла десятое место. Однако ранее на первенстве по плаванию к Международному Дню защиты детей Елизавета завоевала целых три золотых медали: на дистанции 50 метров баттерфляем, 50 и 100 метров вольным стилем. А также стала обладательницей серебряной награды на стометровке «Австралийского заплыва».