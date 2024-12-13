13 декабря 2024, 10:12

Юный пианист из Волоколамска стал лауреатом областного конкурса

Пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
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Межзональный конкурс исполнителей имени известного пианиста и композитора Андрея Наседкина прошел в Красногорской детской музыкальной школе. В нем участвовали молодые музыканты в возрасте от семи до 14 лет.

На конкурс приехало около 70 пианистов с высоким уровнем подготовки из Дедовска, Звенигорода, Истры, Видного, Королева и других населенных пунктов Подмосковья. Конкуренция была очень серьезной.

Волоколамск представлял воспитанник детской школы искусства Тихон Каримов. Он занимается музыкой всего третий год, но выбрал для выступления этюд и пьесу из репертуара для старших классов. Сложная программа и достойное исполнение принесли Тихону звание лауреата третьей степени и медаль.

Преподаватель Антонина Лодочникова рассказала, что Тихон - очень способный и любознательный ученик. Ему нравится самому выбирать произведения для исполнения, причем они всегда сложные.

Напомним, что недавно Тихон Каримов стал лауреатом первой степени на конкурсе учащихся школ Волоколамского, Лотошинского и Шаховского округов.

Музыка Волоколамск конкурсы
13 декабря 2024, 11:12
Огни на главной новогодней елке города зажгли во Фрязине
Телеканал «360»
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Более сотни юных фрязинцев пришли на площадь у дома культуры «Исток», чтобы окунуться в новогоднюю сказку. Здесь состоялось торжественное открытие главной новогодней елки.

В рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» ежегодно в регионе зимой проводятся праздничные мероприятия. В городских округах проходят развлекательные и спортивные события, а площадки проведения праздников украшают в едином стиле. Юных жителей в этот день поздравил глава округа Дмитрий Воробьев.

Детей и взрослых встречали аниматоры и ростовые куклы. Горожане принесли игрушки, сделанные своими руками для зеленой красавицы, и сообща нарядили ее. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями мультфильмов маленькие жители со всего округа собрались в хоровод и с помощью волшебных слов зажгли сказочные огоньки на новогодней елке.

А после представления на площади ребята погрузились в волшебный сказочный мир Востока, посмотрев спектакль «Путешествие Алладина». Постановку представила музыкально-драматическая студия «Выше радуги» дома культуры «Исток». Юные зрители получили множество ярких эмоций и впечатлений от музыкальной сказки.

Праздники Новый год Фрязино
13 декабря 2024, 10:55
Турнир КВН за Кубок главы округа прошел в Жуковском
Телеканал «360»
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Большой праздник юмора приурочили к 25-летию движения КВН в муниципалитете. В конкурсе приняли участие команды из Москвы, Подмосковья, а также из Белоруссии.

Победителям вручили кубки, вкусные подарки и ценные призы. Главный приз в детской лиге получила команда «Рано повзрослели» из Москвы. Кубок главы Жуковского вручили команде Российского университета дружбы народов. После церемонии награждения всех зрителей угостили праздничным тортом.

Кубок главы Жуковского в доме культуры разыгрывался в 11-й раз. Как рассказал руководитель движения КВН в городском округе Дмитрий Володин, многие участники прошлых лет уже стали чемпионами Высшей лиги и работают на телеканале ТНТ.

Первыми выступили команды местных школьников, а после на сцену вышли профессионалы. В жюри конкурса были опытные КВН-щики, спортсмены, а также представители местного аэропорта и других предприятий округа.

Жуковский конкурсы
13 декабря 2024, 10:33
Жители Подмосковья подали 180 тыс заявок на регистрацию недвижимости в ноябре
Фото БТИ МО
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В ноябре 2024 года в Московской области зарегистрировали около 180 тысяч заявлений по учетно-регистрационным действиям с объектами недвижимости. Из них более 18 тысяч касаются регистрации объектов в рамках единой процедуры.

Примерно десять тысяч заявлений подали на регистрацию ипотеки, 93% из них - в электронном виде. Также зарегистрировали более пяти тысяч заявлений на договоры долевого участия, из которых более 96% оформили через интернет.

«Росреестр активно внедряет цифровые технологии для улучшения государственных услуг и совершенствования процесса сделок с недвижимостью для жителей региона», - отметила начальник отдела организации и контроля Управления Ольга Козлова.

Эти данные подтверждают активность жителей Подмосковья и высокую эффективность работы Росреестра.

Недвижимость
13 декабря 2024, 10:13
Жителей Подмосковья предупредили о новых штрафах за уличную торговлю
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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В Московской области приняли закон, который устанавливает штрафы за розничную торговлю, оказание бытовых услуг и общественного питания в неустановленных местах. Закон приняли 12 декабря в Мособлдуме.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что выявлять незаконную уличную торговлю помогают камеры системы «Безопасный регион». Кроме того, регулярно проводятся рейды. Штрафы, предусмотренные новой статьей КоАП Московской области, усилят ответственность за нарушения.

Сумма штрафа зависит от статуса лица: для жителей - от 2,5 до пяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер штрафа увеличится: пять тысяч рублей - для жителей, 50 тысяч рублей - для ИП и должностных лиц, 500 тысяч рублей - для юрлиц.

Чтобы нарушения не повторились, весь несанкционированный товар у нарушителей будут изымать.

Штрафы Законы Сельское хозяйство Торговля Мособлдума

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