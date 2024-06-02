Юный пациент «Кораблика» из Подольска побыл спасателем в День защиты детей

Юный Дима давно мечтал прокатиться на настоящей пожарной машине. Сейчас мальчик лечится в реабилитационном центре «Кораблик». Именно здесь он встретился с главой округа Григорием Артамоновым и поделился с ним заветной мечтой. В День защиты детей сотрудники МЧС показали Диме спецтехнику, которой пользуются при тушении пожаров, надели шлем и куртку спасателя - и предложили поработать водяным шлангом.

«Данный автомобиль является довольно уникальной единицей, потому что их всего два в Московской области, этот автомобиль способен забирать воду с удаленных источников на расстоянии до 50 метров», - отметил заместитель начальника Подольского пожарно-спасательного отряда, подполковник внутренней службы Константин Климкин.

Также в честь Дня защиты детей глава округа вручил Диме конструктор с пожарной машиной.

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