02 июня 2024, 22:38

Юный пациент «Кораблика» из Подольска побыл спасателем в День защиты детей

Медиасток.рф
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Мечта 12-летнего Димы из Подольска прокатиться на пожарной машине осуществилась в День защиты детей. Парень проходит лечение в дневном стационаре Федерального детского реабилитационного центра «Кораблик».

Юный Дима давно мечтал прокатиться на настоящей пожарной машине. Сейчас мальчик лечится в реабилитационном центре «Кораблик». Именно здесь он встретился с главой округа Григорием Артамоновым и поделился с ним заветной мечтой. В День защиты детей сотрудники МЧС показали Диме спецтехнику, которой пользуются при тушении пожаров, надели шлем и куртку спасателя - и предложили поработать водяным шлангом.

«Данный автомобиль является довольно уникальной единицей, потому что их всего два в Московской области, этот автомобиль способен забирать воду с удаленных источников на расстоянии до 50 метров», - отметил заместитель начальника Подольского пожарно-спасательного отряда, подполковник внутренней службы Константин Климкин.

Также в честь Дня защиты детей глава округа вручил Диме конструктор с пожарной машиной.

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Праздники Дети
02 июня 2024, 22:50
Парк в Шатуре превратился в город профессий в День защиты детей
Медиасток.рф
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В парке Шатуры в День защиты детей открылся город профессий. Все желающие могли попробовать в себя в роли радиоведущего, графического дизайнера, исследователя или художника.

Каждый посетитель парка в Шатуре в День защиты детей становился жителем города профессий. При входе всем выдавали «трудовые книжки». Здесь можно было попробовать себя в роли радиоведущего, графического дизайнера, исследователя или художника. К примеру, нарисовать картину, заглянуть в микроскоп или правильно ответить на вопросы. За верные ответы в «трудовой» делали запись.

Для ребят организовали много развлечений и мастер-классов: по работе с сухоцветами, глиной или игре на ханги. Активисты российского движения детей и молодежи учили плести маскировочные сети и оказывать первую медицинскую помощь. Самым активным участникам вручали детскую валюту «рублята», которую можно было обменять на подарки.

На сцене парка прошел фестиваль с выступлениями творческих коллективов городского округа. Все без исключения участники праздника получили мороженое - подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Праздники Дети Шатура
02 июня 2024, 22:09
Более тысячи жителей Котельников отпраздновали День защиты детей в Кузьминском парке
Медиасток.рф
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В День защиты детей в Кузьминском лесопарке прошло общеобластное мероприятие «Город профессий». Его посетили более 1000 жителей Котельников.

День защиты детей в Котельниках отметили масштабным мероприятием «Город профессий». В Кузьминском лесопарке военные и медики, работники театра и художники, музыканты, садоводы и другие специалисты погружали юных жителей в мир профессий. Здесь прошло костюмированное шествие, квесты для школьников, анимационная программа с творческими мастер-классами, настольными играми и шоу мыльных пузырей. Каждого ребенка угостили мороженым от губернатора Московской области и главы округа.

«День защиты детей - великолепный праздник. И конечно, он важен очень для взрослых. Мы должны оберегать и любить своих детей. Мы должны сделать все для того, чтобы они росли в благополучии, счастье, радости и видели только мирное небо над головой», - сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Мероприятие, которое посетило более 1000 жителей, организовала администрация округа при поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства социального развития Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

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Праздники Дети Котельники
02 июня 2024, 21:42
Выездная администрация прошла в поселке имени Цюрупы в Воскресенском округе
Медиасток.рф
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На встречу с жителями поселка имени Цюрупы приехало руководство Воскресенска, а также представители предприятий сферы ЖКХ, благоустройства, здравоохранения и образования. Большинство вопросов касались медицинского обслуживания и качества дорог.

Формат выездных администраций давно популярен среди жителей Воскресенского округа, проживающих в отдаленных селах и деревнях. Он позволяет получить ответы на вопросы лично и оперативно решить волнующие проблемы. В этот раз в поселок имени Цюрупы на встречу с жителями приехали представители предприятий сферы ЖКХ, благоустройства, здравоохранения и образования, а также глава городского округа.

«Так как у нас обширное информирование, приехали жители не только с самой Цюрупы, но и из Конобеева, из Нерской… Даже из города приехали. Это востребовано, и мы принимаем всех. Мы здесь находимся до самого последнего посетителя, пока не ответим на все вопросы. Я надеюсь, мы каждому жителю поможем», - заявил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Большинство вопросов касались темы медицинского обслуживания. Адресные разъяснения давали заместитель министра здравоохранения Московской области Геннадий Легостаев и заместитель главного врача Воскресенской больницы Наталья Муравьева. Вторая популярная тема была связана с качеством дорог. Администрация округа взяла все озвученные жителями вопросы на контроль.

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Здравоохранение Дороги Воскресенск
02 июня 2024, 21:13
Юные спортсмены из Чехова сдали нормативы ГТО по бегу
Медиасток.рф
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Около 30 юношей и девушек сдали нормативы ГТО по бегу на стадионе «Химик» городского округа Чехов. С каждым годом количество желающих испытать себя увеличивается.

Жители Чехова сдали нормативы комплекса ГТО по бегу на стадионе «Химик» городского округа Чехов. Около 30 юношей и девушек разного возраста пробежали дистанции в 30, 60 и 100 метров, а также в один, два и три километра. От имени главы округа всех участников приветствовал Юрий Головин.

«Ребята, я желаю вам легкой пробежки. Самое главное - бежать легко, дышать полной грудью и финишировать первым», - сказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Юрий Головин.

В округе ежегодно сдают ГТО около тысячи человек. На золото выполняют нормативы более трети. Остальные получают серебряные и бронзовые знаки.

В этом году возрожденный комплекс «Готов к труду и обороне» празднует десятилетие. В Чехове ежегодно процент сдающих нормативы растет, в том числе среди сотрудников предприятий и людей различных профессий. Предыдущее мероприятие в местном дворце спорта «Олимпийский» собрало более 400 участников. В юбилейный год ожидается еще большее количество участников. Нормативы будут сдавать и на базе всех образовательных и спортивных школ округа.

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Спортсмены Чехов

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