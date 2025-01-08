Юный лыжник из Подольска победил на областных соревнованиях в Москве

Гонку организовали на лыжной трассе спортивного клуба «Альфа-Битца» на 36-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Спортсмен из Подольска Илья Пермяков преодолел дистанцию три километра с результатом восемь минут 48 секунд и выиграл золотую медаль. Всего на 35 секунд он опередил серебряного призера состязаний.

Готовила Илью Пермякова к гонкам тренер-преподаватель Елизавета Бормашенко. Она отметила высокий уровень подготовки спортсмена, его волю к победе. Золото состязаний стало важным событием не только для юного победителя, но и для всей его команды.