05 июня 2024, 17:58

Юный композитор из Балашихи победил на международном музыкальном конкурсе

Читайте нас в: Google Новости

Девятилетний Артем Иванов учится в детской школе искусств № 1 им Свиридова. Мальчик сочиняет свои музыкальные композиции. Недавно он выиграл на международном конкурсе имени Оскара Ридинга.

На конкурс, который прошел в Словении в онлайн-формате, юный музыкант представил свой цикл «Времена года» для фортепиано. Он стал обладателем «Золотой Награды».

Также Артем является лауреатом II степени на Всероссийском конкурсе композиции имени Прокофьева в Подмосковье и на Международном онлайн-конкурсе юных композиторов «Музыка мира».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Музыка Балашиха
05 июня 2024, 18:04
Пожар в автобусе потушили в деревне Носово
Екатерина Дятловская
Читайте нас в: Google Новости
Пожарные ликвидировали открытое горение в пассажирском автобусе № 35 в деревне Носово городского округа Химки. Пострадавших в результате происшествия нет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

По словам водителя Умара, в момент возгорания автобуса он находился в нем один, без пассажиров. После начала пожара он следовал инструкции и использовал штатный огнетушитель, но не смог погасить пламя.

На данный момент автобус эвакуирован, поскольку он полностью сгорел. Кроме того, пострадала и остановка, расположенная рядом.

Пожар случился на остановке «Сады». Причины инцидента на данный момент выясняются специалистами.

Пожары Автобусы
05 июня 2024, 18:02
Верфь для создания домов на воде построят в Подмосковье по договору на ПМЭФ
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
Читайте нас в: Google Новости
Масштабный инвестиционный проект строительства верфи для производства хаусботов — домов на воде — реализуют в Подмосковье. Соглашение на площадке ПМЭФ подписали заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева и президент ГК HOUSEBOAT.RU Александр Климчук.

«Объем инвестиций в проект компании HOUSEBOAT.RU оценивается в 1,5 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать около 130 новых рабочих мест. Сейчас мы вместе с инвестором подбираем участок для строительства верфи», - рассказала Зиновьева.

Компания выпускает хаусботы с 2016 года. Это единственный в мире производитель, который умеет делать дома на воде с учетом вмерзания в лед - такие жилища можно комфортно использовать даже в русскую зиму.

«Сейчас мы выпускаем 25-30 хаусботов в год. Через несколько лет планируем выйти на объем от 400 штук в год только для рынка России. Уже сегодня мы на 85% обеспечены отечественными комплектующими, что позволяет с уверенностью планировать дальнейшее расширение за счет новой верфи. Запуститься планируем через полтора года после того, как будет подобран подходящий участок», - уточнил Александр Климчук.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Строительство ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 17:59
Инвестиционное соглашение на ПМЭФ позволит создать еще 200 рабочих мест на производстве косметики в Дубне
Читайте нас в: Google Новости
Производство профессиональной косметики для волос расширят в Дубне. Мининвест Московской области и ООО «Полекс Бьюти» подписали соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме.

Со стороны Московской области соглашение подписала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора - первый заместитель генерального директора завода ООО «Полекс Бьюти» Сергей Большаков.

По словам Зиновьевой, инвестиции в проект превысят 1,4 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать свыше 200 рабочих мест. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию третью очередь планируется в третьем квартале 2025 года, четвертую очередь построят до конца 2026 года.

На данный момент компания производит свыше двух миллионов единиц продукции в месяц. До конца 2026 года «Полекс Бьюти» планирует не только ввести в эксплуатацию новое предприятие, но и увеличить объем выпускаемой продукции в два раза.

«После ухода из России некоторых зарубежных косметических брендов спрос на продукцию бренда TEFIA заметно вырос, и сегодня задача нашей компании - увеличить ассортимент косметических средств и обеспечить бесперебойное снабжение рынка», - прокомментировал Большаков.

Компания намерена занять одну из лидирующих позиций на российском рынке профессиональной косметики и до 2027 года завоевать до 10% рынка косметических средств в своем сегменте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Косметика
05 июня 2024, 17:58
Музыкант Евгений Олесневич из Балашихи победил на международном конкурсе
Читайте нас в: Google Новости
Восьмилетний Евгений Олесневич из Балашихи победил на фестивале-конкурсе «Союз талантов России». Он сыграл на скрипке композицию «Мелодия» Павла Юона.

Евгений Олесневич - ученик балашихинской музыкальной школы имени Георгия Свиридова. Мальчик уже много раз становился лауреатом региональных и международных музыкальных конкурсов. А на международном фестивале-конкурсе «Союз талантов России» он стал лауреатом первой степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Музыка Балашиха

Новости по теме