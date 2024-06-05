Юный композитор из Балашихи победил на международном музыкальном конкурсе

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На конкурс, который прошел в Словении в онлайн-формате, юный музыкант представил свой цикл «Времена года» для фортепиано. Он стал обладателем «Золотой Награды».

Также Артем является лауреатом II степени на Всероссийском конкурсе композиции имени Прокофьева в Подмосковье и на Международном онлайн-конкурсе юных композиторов «Музыка мира».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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