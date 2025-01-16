Юный химик из Дубны получил уникальную лабораторию от губернатора Подмосковья

Григорий, лауреат всероссийского конкурса «Большая перемена» и победитель многих научных состязаний, сам обратился к губернатору с просьбой о помощи в популяризации науки среди школьников. Его инициатива была услышана и поддержана.

Цифровая лаборатория по химии, единственная в городе, уже демонстрируется школьникам. Комплект включает датчики измерения pH-среды, лабораторные кюветы, специальные емкости и программное обеспечение для анализа данных. Теперь ученики гимназии смогут не только изучать химию на практике, но и участвовать в научно-практических конференциях.

«Лаборатория позволяет проводить исследования на совершенно новом уровне. Мы можем наблюдать изменения условий среды в режиме реального времени и получать данные прямо на компьютер. Это открывает огромные возможности для проектной деятельности», - рассказала учитель химии гимназии № 11 Наталья Козлова.

Сам Григорий планирует использовать лабораторию для реализации проектов, связанных с военно-промышленным комплексом, а также для популяризации науки среди сверстников. Он уже давно мечтает связать свою жизнь с химией, которой увлекся еще в третьем классе.

Глава города Максим Тихомиров выразил гордость за активных и целеустремленных ребят, таких как Григорий.

«Горжусь, что в нашем городе есть такие молодые таланты! Уверен, что эта лаборатория станет стартом для новых открытий и достижений», - отметил глава.

В ближайшее время программное обеспечение будет установлено на школьные компьютеры, и ученики смогут приступить к исследованиям.