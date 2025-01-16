16 января 2025, 20:38

Юный химик из Дубны получил уникальную лабораторию от губернатора Подмосковья

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Ученики гимназии № 11 города Дубны теперь смогут проводить настоящие научные эксперименты благодаря уникальной цифровой лаборатории по химии. Этот современный комплект оборудования стал подарком от губернатора Московской области Андрея Воробьева, который вручил его девятикласснику Григорию Егорову накануне Нового года.

Григорий, лауреат всероссийского конкурса «Большая перемена» и победитель многих научных состязаний, сам обратился к губернатору с просьбой о помощи в популяризации науки среди школьников. Его инициатива была услышана и поддержана.

Цифровая лаборатория по химии, единственная в городе, уже демонстрируется школьникам. Комплект включает датчики измерения pH-среды, лабораторные кюветы, специальные емкости и программное обеспечение для анализа данных. Теперь ученики гимназии смогут не только изучать химию на практике, но и участвовать в научно-практических конференциях.

«Лаборатория позволяет проводить исследования на совершенно новом уровне. Мы можем наблюдать изменения условий среды в режиме реального времени и получать данные прямо на компьютер. Это открывает огромные возможности для проектной деятельности», - рассказала учитель химии гимназии № 11 Наталья Козлова.

Сам Григорий планирует использовать лабораторию для реализации проектов, связанных с военно-промышленным комплексом, а также для популяризации науки среди сверстников. Он уже давно мечтает связать свою жизнь с химией, которой увлекся еще в третьем классе.

Глава города Максим Тихомиров выразил гордость за активных и целеустремленных ребят, таких как Григорий.

«Горжусь, что в нашем городе есть такие молодые таланты! Уверен, что эта лаборатория станет стартом для новых открытий и достижений», - отметил глава.

В ближайшее время программное обеспечение будет установлено на школьные компьютеры, и ученики смогут приступить к исследованиям.

Андрей Воробьев Дубна Школьники
16 января 2025, 21:07
Лекция об освобождении Варшавы от фашистов пройдет в Химках 17 января
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый урок истории, посвященный одному из ключевых моментов Великой Отечественной войны пройдет в Химках. Патриотическое мероприятие провели в школе «Триумф» 17 января.

Освобождение польской столицы дало надежду другим европейским народам на победу над фашистами.

«Освобождение Варшавы имело важное моральное значение для народов СССР и союзников, вдохновляя их на дальнейшую борьбу за полное уничтожение нацистского режима», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Патриотическое мероприятие проведут 17 января в 16:00 на улице Кирова, 11А.

«Воспитание патриотизма - это неотъемлемая часть формирования здорового и сплоенного общества. Знание своей истории и уважение к подвигам предков помогает молодежи лучше понимать свою ответственность перед Родиной и перед теми, кто защищал ее в трудные моменты», - поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Химки История
16 января 2025, 20:30
Масштабные работы по благоустройству зеленых зон начались в Дубне
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В городском округе начались масштабные работы по кронированию деревьев и удалению сорной поросли. Ежедневно несколько бригад озеленителей приводят в порядок общественные пространства, возвращая им прежний ухоженный вид.

Одним из первых участков, где завершены работы, стала территория перед стелой. Это знаковое место, за которым еще в советские годы тщательно следили, теперь вновь обрело былую привлекательность. Также особое внимание уделено высоким елям, растущим вдоль берега канала имени Москвы на повороте с Дмитровского на Новое шоссе. Эти деревья, посаженные более полувека назад, потеряли свой торжественный вид из-за разросшихся сорных кустарников.

Сейчас специалисты обрезают нижние ветки восьми десятиметровых елей, что сразу придает деревьям более аккуратный вид. Кроме того, расчистка территории открыла вид на противоположный берег канала, воду и проплывающие теплоходы.

Работы также активно ведутся на набережной Менделеева. По словам директора МБУ «Городские парки» Ивана Биканова, долгое время за этой территорией никто не ухаживал, что привело к зарастанию набережной и утрате ее эстетической привлекательности.

«За набережной долгое время никто не ухаживал. Получилось так, что она заросла и мы потеряли красоту нашей великой реки Волги», - отметил Иван Биканов.

Сейчас вдоль воды удаляются густые заросли ивняка, что делает территорию более доступной для прогулок. Санитарная обрезка проводится в оптимальные сроки - после опадания листвы и до начала сокодвижения весной.

Особое внимание будет уделено яблоням на Менделеевской набережной - символу города. Их обновление запланировано на весну, а заниматься этим будут специалисты, прошедшие обучение в московской «Школе „Здоровый лес“».

Благоустройство Дубна
16 января 2025, 19:44
Замглавы Лосино-Петровского встретился с жителями дома № 5 на Первомайской улице
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Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков совместно с представителями муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственно-транспортное управление» провел встречу с жителями дома № 5 на Первомайской улице. Основной темой обсуждения стал ход капитального ремонта лифтового оборудования в здании.

Сейчас завершается установка нового грузового лифта, а следующим этапом станет замена пассажирского лифта. На выполнение каждого из этапов требуется около 90 дней, и работы идут строго по графику.

Кроме того, в 2025 году после окончания отопительного сезона планируется провести капитальный ремонт инженерных систем дома, включая холодное и горячее водоснабжение, а также отопление.

Во время встречи жители поделились своими жалобами на чрезмерное использование пескосоляной смеси при обработке входной группы. Это вызывает неудобства, негативно сказывается на состоянии зеленых насаждений и создает проблемы для домашних животных. По итогам обсуждения было поручено управляющей компании взять этот вопрос на контроль, учесть пожелания жителей и принять меры для улучшения ситуации. Также было предложено уделить внимание благоустройству придомовой территории и принять участие в экологической акции «Посади свое дерево».

Следующий визит к жителям дома запланирован на весну, когда будет проведена оценка качества установленного лифтового оборудования.

Благоустройство Лосино-Петровский
16 января 2025, 19:33
Урок к 205-летию открытия Антарктиды прошел в школе поселка Биокомбината
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В рамках работы туристического клуба в Биокомбинатовской школе городского округа Лосино-Петровский прошло увлекательное мероприятие, приуроченное к 205-летию открытия Антарктиды русскими адмиралами Беллинсгаузеном и Лазаревым. На встрече школьники узнали историю открытия самого южного континента Земли русскими первооткрывателями.

В этом им помогла книга знаменитого путешественника и священника Федора Конюхова «Антарктида». Ребята с интересом слушали рассказ педагога о великом географическом открытии, задавали вопросы и активно участвовали в обсуждении.

Организаторы подчеркнули, что любой русский человек должен знать историю своей великой страны. Поэтому для детей регулярно проводятся познавательные мероприятия, на которых они знакомятся с выдающимися научными деятелями, путешественниками и героями России. Ребята узнали о русских мореплавателях, которые открыли Антарктиду. Школьники были вовлечены в образовательный процесс, внимательно слушали и задавали интересующие вопросы.

Такие встречи помогают школьникам не только расширить свои знания о великих достижениях русских исследователей, но и формируют у них гордость за свою страну и ее богатую историю.

Школы Лосино-Петровский

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