Юный дизайнер из Лобни представил выставку рюкзаков и сумок

В его коллекции, часть которой он представил во дворце творчества «Планета талантов», - юбки, брюки, куртки, жилеты и платья. Также на выставке «Весенний вернисаж» представлена коллекция сумок и рюкзаков. Один из них приобрела глава городского округа Лобня Анна Кротова.

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Молодой человек получил знак отличия на всероссийском молодежном фестивале-конкурсе «Меня оценят в 21 веке». В число победителей вошел его проект «Русская народная кукла - наше богатое наследие». Его даже включили в подарочное издание, посвященное фестивалю.

Максим увлекается не только куклами, но и делает броши, сумки, рюкзаки, изделия из лоскутов, осваивает разные техники и шьет одежду. Он хорошо учится и уже определился с будущей профессией - она будет связана с дизайном. В этом году после окончания 9-го класса он будет поступать в колледж Университета имени Строганова.

Молодой человек получил знак отличия на всероссийском молодежном фестивале-конкурсе «Меня оценят в 21 веке». В число победителей вошел его проект «Русская народная кукла - наше богатое наследие». Его даже включили в подарочное издание, посвященное фестивалю.

Максим увлекается не только куклами, но и делает броши, сумки, рюкзаки, изделия из лоскутов, осваивает разные техники и шьет одежду. Он хорошо учится и уже определился с будущей профессией - она будет связана с дизайном. В этом году после окончания 9-го класса он будет поступать в колледж Университета имени Строганова.

В его коллекции, часть которой он представил во дворце творчества «Планета талантов», - юбки, брюки, куртки, жилеты и платья. Также на выставке «Весенний вернисаж» представлена коллекция сумок и рюкзаков. Один из них приобрела глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».