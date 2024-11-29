Юный борец из Подольска получил звание кандидата в мастера спорта

В рамках «Часа ЖКХ», прошедшего в администрации городского округа Чехов, обсудили текущую ситуацию с отопительным сезоном и планы по модернизации котельных. По словам главы округа Михаила Собакина, теплоноситель подается во все многоквартирные дома и социальные учреждения города в соответствии с установленным температурным графиком.

Для оперативного устранения возможных аварий на коммунальных объектах и инженерных сетях предприятие «ЖКХ Чеховского района» заключило договоры на формирование дополнительных аварийных бригад. Также ведется набор временных специалистов для работы в Теплосетях, из которых уже трудоустроено порядка 60 человек.

С целью повышения надежности систем отопления и предотвращения аварийных ситуаций на 11 котельных округа введен режим повышенной готовности. Это позволит обеспечить стабильное прохождение зимнего периода и создать резерв необходимого оборудования.

Городской округ Чехов стал участником масштабной программы модернизации объектов коммунального хозяйства. До конца года планируется завершить строительство новой котельной в деревне Бершово, провести капитальный ремонт оборудования на котельной № 1, заменить оборудование на котельной № 10 в поселке Столбовая, а также реконструировать котельную в Чехов-7.

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» предусмотрены работы по модернизации объектов теплоснабжения в округе. Уже заключены контракты на проектно-изыскательские работы для 12 котельных. Всего в программу реконструкции и капитального ремонта включены 22 котельные округа.

Кроме того, запланированы работы на 235 участках тепловых сетей, а также строительство трех новых участков общей протяжённостью около 25 километров в двухтрубном исполнении.

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