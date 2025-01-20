Юный борец из Богородского округа завоевал серебро на первенстве ЦФО

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило порядок действий при неправильном начислении платы за коммунальные услуги. В соответствии с Жилищным кодексом России, при нарушении порядка расчета платы, исполнитель обязан уплатить потребителю штраф в размере 50% от суммы превышения начисленной суммы.

Чтобы получить законные средства назад, абоненту необходимо обратиться с заявлением в адрес исполнителя ЖКУ и дождаться результатов проверки. После этого будет принято решение о выявлении нарушений в начислениях или об их отсутствии.

Напомним, при выявлении нарушений заявитель получит выплаты в течение двух месяцев со дня обращения. Если исполнитель услуги уклоняется от уплаты штрафа в установленном законом порядке, потребитель вправе обратиться в ведомство.