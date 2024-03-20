Юный блогер из Химок представил Владимиру Путину свой видеопроект о профессиях на выставке «Россия»
Герман Шадчнев, ученик четвертого класса школы «Лига первых» из городского округа Химки, создал уникальный авторский видеопроект, который имел честь презентовать лично Владимиру Путину. Презентация состоялась на выставке «Россия» в рамках закрытия второго съезда детей и молодежи «Движение первых».
Встреча с президентом России оставила у мальчика неизгладимое впечатление и мотивировала на дальнейшие творческие поиски и проекты.
Видеопроект молодого блогера, который он продемонстрировал Путину, позволяет зрителям познакомиться с различными профессиями через личный опыт Германа. Юноша пробует себя в разных ролях - от учителя до рэп-исполнителя. О создании проекта, встречах с интересными людьми и участии в «Движении первых» Герман рассказал своим сверстникам в школе «Лига первых».
«Я не думаю о том, сколько проектов сделал - главное, что мне это нравится. Самый интересный проект, в котором я участвовал - „Шеф в школе“. Сейчас в планах - продолжить развивать рубрику, а там уже буду рассматривать профессию журналиста. Мой совет - выбрать проект, который нравится, и довести его до конца», - поделился мальчик.
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