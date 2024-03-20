Юный блогер из Химок представил Владимиру Путину свой видеопроект о профессиях на выставке «Россия»

Встреча с президентом России оставила у мальчика неизгладимое впечатление и мотивировала на дальнейшие творческие поиски и проекты.

Видеопроект молодого блогера, который он продемонстрировал Путину, позволяет зрителям познакомиться с различными профессиями через личный опыт Германа. Юноша пробует себя в разных ролях - от учителя до рэп-исполнителя. О создании проекта, встречах с интересными людьми и участии в «Движении первых» Герман рассказал своим сверстникам в школе «Лига первых».

«Я не думаю о том, сколько проектов сделал - главное, что мне это нравится. Самый интересный проект, в котором я участвовал - „Шеф в школе“. Сейчас в планах - продолжить развивать рубрику, а там уже буду рассматривать профессию журналиста. Мой совет - выбрать проект, который нравится, и довести его до конца», - поделился мальчик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников Подмосковья за участие в «Неделе добрых дел».

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