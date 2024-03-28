Юным жителям Воскресенска вручили первые паспорта

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Чемпионат «Профессионалы» по компетенции «Преподавание английского языка в дистанционном формате» провели в Истринском профессиональном колледже. Он прошел с 19 по 22 марта.

Как рассказали в администрации округа, в соревнованиях приняли участие студенты подмосковных колледжей. Они успешно прошли все испытания и показали высокий уровень мастерства.

В результате первое места заняла студентка Истринского профессионального колледжа Софья Грехнева, на вторую ступень пьедестала встал студент Авиационного техникума имени казакова Артем Фадеев, а замкнула тройку лидеров студентка Истринского профессионального колледжа Виктория Карпова.

Призеры получат грамоты Минобразования региона и смогут пройти стажировку в школе № 3 и лицее Истры.

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