26 июля 2024, 14:13

Юным жителям Воскресенска вручили первые паспорта в парке усадьбы Кривякино

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

В парке усадьбы Кривякино состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям городского округа Воскресенск, достигшим четырнадцатилетнего возраста. Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин, вручил ребятам главный документ гражданина Российской Федерации.

Алексей Валерьевич подчеркнул, что это не только важное событие для каждого из ребят, но и символ начала взрослой жизни, ключ, открывающий двери к безграничным возможностям.

В этом году церемония прошла в сотрудничестве с директором филиала «Уралхим» Дмитрием Трушковым. Это подчеркивает заинтересованность бизнеса в формировании молодых профессиональных кадров, способных внести вклад в дальнейшее развитие родного города.

Также разделить радость этого знаменательного момента с юными воскресенцами пришли их родные и друзья. Торжество, проходившее под открытым небом, оставило яркие воспоминания для всех участников. Парк усадьбы Кривякино стал идеальной площадкой для создания красивой памятной странички в жизни каждого из ребят.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Школьники Воскресенск
26 июля 2024, 14:36
Тендер на ремонт автодороги объявили в Одинцове
Медиаархив Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги в деревне Маслово на Земляничной улице объявили в Одинцове. В 2025 году планируется заменить асфальтовое покрытие на трассе протяженностью 1,2 километра.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать около 7,2 квадратных километров дорожного покрытия и установить недостающие элементы системы водоотведения.

Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и профинансируют за счет средств бюджета Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дороги Ремонтные работы
26 июля 2024, 14:35
Глава округа Волков проверил реконструкцию Наташинского парка в Люберцах
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с жителями проверил работу подрядчика в Наташинском парке в Люберцах. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На объекте работает организация «РомСтрой-1» с 15 апреля этого года.

«Специалисты уже приступили к укладке плитки на дорожках, асфальтового покрытия велодорожки. Ведется устройство опор освещения и коммуникаций. После благоустройства в парке будут созданы смотровые площадки и лодочная станция. Появится полноценная спортивная локация с игровой площадкой, тренажерами и экстрим-зона с памп-треком», – отметил Владимир Волков.

Глава отметил, что многих интересует озеленение Наташинского парка. Вместе с жителями осенью и весной высадят молодые деревья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Люберцы
26 июля 2024, 14:30
Тендер на капитальный ремонт Авсюнинской школы объявили в Орехово-Зуеве
Медиаархив Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Авсюнинскую школу капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит документы и капитально отремонтирует здание. Туда также поставят новое оборудование.

Площадь трехэтажного здания превышает 3,1 тысячи квадратных метров. Его построили в 1971 году.

Ремонт проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Орехово-Зуево Ремонтные работы
26 июля 2024, 14:28
Блогер Влад Кобяков написал песню о Подмосковье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Популярный видеоблогер Владислав Кобяков написал песню о Подмосковье. Новинку уже можно послушать на разных цифровых платформах.

«Хочу, чтоб стало любовью с тобой это лето». В новой песне Кобяков рассказывает романтическую историю встречи с девушкой, которая происходит в Подмосковье.

В тексте есть строчки про особый воздух Московской области, приятную атмосферу вдали от суеты, фонари. Историю про «девочку в розовом платье», с которой герою хочется обойти «все парки, переулки и мосты» в Подмосковье, можно найти на разных музыкальных платформах.

Влад Кобяков уже давно принимает активное участие в жизни Московской области. Год назад он присоединился к сбору гуманитарной помощи, а зимой отметился на стенде региона на выставке «Россия». Весной блогер поддержал детский футбольный турнир « Кубок доброты ».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Песни Блогеры

Новости по теме