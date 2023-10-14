Юным жителям Солнечногорска торжественно вручили первые паспорта граждан РФ

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Она также напомнила юношам и девушкам, что они являются частью большой страны, где имеются все возможности для дальнейшего саморазвития и реализации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил педагогов Московской области с Днем учителя и выразил им слова благодарности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Торжественное мероприятие посетили заместитель главы администрации Мария Водяницкая, депутат Совета депутатов округа Алексей Панкратов, а также представители отдела по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск и центра «Мои документы».

Молодым людям после вручения самых важных документов пожелали успехов во всех начинаниях и достижения высоких результатов в учебе.

«От имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и главы городского округа Солнечногорск Константина Александровича Михалькова поздравляю вас, дорогие юноши и девушки, с этим знаменательным событием - получением паспорта», - поздравила заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Мария Водяницкая.