Юным жителям Солнечногорска торжественно вручили первые паспорта граждан РФ
Музейно-выставочный центр «Путевой дворец» городского округа Солнечногорск организовал проведение торжественного вручения паспортов гражданина Российской Федерации. Документы получили 11 юношей и девушек, достигших возраста 14 лет.
Она также напомнила юношам и девушкам, что они являются частью большой страны, где имеются все возможности для дальнейшего саморазвития и реализации.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил педагогов Московской области с Днем учителя и выразил им слова благодарности.
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Торжественное мероприятие посетили заместитель главы администрации Мария Водяницкая, депутат Совета депутатов округа Алексей Панкратов, а также представители отдела по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск и центра «Мои документы».
Молодым людям после вручения самых важных документов пожелали успехов во всех начинаниях и достижения высоких результатов в учебе.
«От имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и главы городского округа Солнечногорск Константина Александровича Михалькова поздравляю вас, дорогие юноши и девушки, с этим знаменательным событием - получением паспорта», - поздравила заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Мария Водяницкая.